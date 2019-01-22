OFFICINE GULLO　皇室御用櫥櫃

一個精緻的煮食空間，能令入廚樂趣倍增，所以對櫥櫃設計有要求，也是理所當然的事。數頂級櫥櫃，不得不提總部設於意大利佛羅倫斯的OFFICINE GULLO，此乃皇室御用品牌，其櫥櫃無論是層板以至把手等細節，裏裏外外都採用金屬物料──厚度達7毫米的不銹鋼物料，配以鍍鉻黃銅飾件並漆上顏色鮮艷的琺瑯，加上是全人手打造，每一個櫥櫃都是匠心獨運，猶如藝術品，充分展現意大利人對傳統金屬工藝的執着，難怪連碧咸都是OFFICINE GULLO星級用家之一。



最近，OFFICINE GULLO於亞洲區唯一一間旗艦店於中環開幕，為彰顯其尊貴氣派，陳列室入口設計恍如金庫，一排保險箱前是一道氣勢超然、矚目罕見的巨型夾萬門，裏面「收藏」的正是價值不菲的高級不銹鋼櫥櫃組合。



同期在港開設旗艦陳列室的ARCLINEA，則由世界級著名建築師及設計巨匠Antonio Citterio掌舵，其櫥櫃設計型格富現代感，採用尖端科技物料並符合人體工學，將意式美學與高科技無縫結合，因而深得不少名人推崇，包括麥當娜、畢比特、C朗拿度、Philippe Starck等。