Ladies’ Night：一文睇晒　潮流Best Buy熱話

【Rick Owens又出招 玩轉涼鞋始袓Birkenstock】

繼去年春夏季首度合作大獲成功後，Rick Owens再度為Birkenstock的傳統鞋款展現全新變奏，創意演繹Arizona、Rotterdam兩款涼鞋，以及Rotterhiker短靴。

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【Monogram控必搶：Ferragamo字母標誌強勢回歸】

近幾季Monogram熱潮強勢回歸，令Monogram設計成為潮人必搶的Hot Item。今季Salvatore Ferragamo亦將其經典標誌「GANCINI」來個重新演繹，將這個嶄新設計融入2019初春男女裝系列。

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【The Row秋冬 雕塑感藝術時裝】

向來以極簡主義見稱的The Row，秋冬季姊妹花設計師Ashley及Mary-Kate Olsen從日本藝術家野口勇的金屬雕塑作品取得靈感，透過泥土色調和垂褶剪裁，讓服飾呈現出雕塑的藝術線條，盡顯二人的設計創意與功力。

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【TNF UE SS19搶先登場 「FUTURE PROOF」為題】

以糅合機能性與時裝感打造的The North Face Urban Exploration，雖然只係推出幾年，但已經成為潮流界最搶手的山系品牌。

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【英國樂壇天后聯名 GIUSEPPE for Rita Ora】

英國樂壇天后Rita Ora除了於音樂界擁有極高人氣之外，其充滿可塑性的標致面孔亦令她成為時裝界大紅人，經常被不同高級時裝品牌贊助、登上各大時裝雜誌封面，甚至邀請她攜手合作推出聯名系列。

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【白球鞋熱潮停不了 adidas、Puma又出招】

近幾季白球鞋成為了不少女生的百搭神器，即使是容易弄髒，其亮眼、清新又好搭的外形，令白球鞋熱潮持續燃燒。如果正準備入手一對小白鞋，踏入新一年，adidas Originals和Puma都即將推出以白色為主調的女裝鞋款，白鞋控女生要留意。

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