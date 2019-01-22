首對自動綁帶籃球鞋　Nike Adapt BB

由慈善用途並限量推出的Nike Mag，去到真正讓廣大波鞋迷入手的HyperAdapt 1.0，多年來Nike一直以最先進創新技術去為波鞋迷實現夢想，研發出如同來自未來的自動繫帶系統。今年，Nike更將Nike Adapt搭載到最新推出的籃球鞋Nike Adapt BB之上，並可以手機應用程式與籃球鞋連結，按籃球員於球場上實際需要放鬆或重新繫緊鞋帶，甚至可以於熱身時段設定特定的鬆緊度，為籃球員雙腳於任何時候均可提供最舒適的貼合度。



與HyperAdapt 1.0一樣，Nike Adapt BB亦同樣經過一系列嚴格測試，當中包括：四萬次按鍵測試、三萬次承受780磅壓力的衝擊測試、五千次從左向右水準抗扭轉測試、二千九百次無間斷放鬆及收緊繫帶測試、三百英里奔跑測試、140華氏溫度加85%濕度極端測試及3分鐘內噴射80加侖水量的防水測試，最後由包括波士頓凱爾特人前鋒Jayson Tatum在內的多位職業籃球員進行5對5全球籃球比賽作實戰測試，足證這對採用高強度Flyknit外層鞋面、QuadFit網面內靴及Cushlon泡棉中底的Nike Adapt BB，能應付最高水準的籃球賽事實際需要。