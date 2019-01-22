【決性11點】服用延經藥　別養成慣性

Q：話說我和女朋友不久前去了旅行，她本身應該在旅行期間來經，因不想麻煩，所以服用延經藥，結果成功在旅行回來後才來經，在月經完事後翌日我和她發生關係，而且在體內完事。想問（1）會不會好危險？（2）服延經藥會唔會影響下一次排卵期？（3）服延經藥後下一次經期是不是會遲少少來？

K先生



A：女生總有那麼的幾次，在期待已久的重大日子碰上月事到來，做成不方便之同時，最擔心是公幹、趕寫大Project、表演、比賽、考試、甚或是難得的伴侶旅行、溫泉泡湯、蜜月纏綿等等，因經期不適而拖垮。這時候，有些女性會採用延經方法，服用藥物使這位麻麻煩煩的「親戚」延遲來訪。

為甚麼月經會「定時定候」來臨？排卵之後，子宮內膜隨即開始增厚，若有受孕，子宮內膜讓受精卵着床；若沒受孕，用作穩定子宮內膜的黃體萎縮和停止分泌黃體素，缺乏黃體素，子宮內膜自然崩解為血流，形成月經。

延經的生理原理， 正是給身體製造假象。月事前服用高濃度的黃體素，子宮內膜暫不脫落排出，直至血液裏的黃體素濃度下降，月經重臨。往後的經期需依循新的周期規律計算，所以（1）新的一次月經才剛完結，處於安全期，不屬排卵受孕期。（2）這次排卵期會在新生理周期的中段發生。（3）不一定的，月經間隔與之前大致相同。但因有部分延經女性會被短期擾亂了經期的穩定性，如擔心懷孕，未來一段時間必須使用安全套才穩妥。

延經做法還是偶一為之好了，千萬不要變成慣性。賀爾蒙藥物會增加心血管疾病風險，有血栓病史、凝血因子異常、子宮癌或乳癌家族病史，以及吸煙的女性都應避免使用這方法。



李偉儀