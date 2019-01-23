Like東網生活　送「『棋』開得勝」賀年利是封

玩住過年是常識吧！當中怎可少得桌上遊戲？



即日至2月19日期間，沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場聯乘玩具公司孩之寶（Hasbro）以三款經典好玩桌上遊戲，包括Mastermind、Hungry Hungry Hippos及Pie Face Cannon，將遊戲放大並加入新年元素打造成巨型賀年裝置。像屯門時代廣場放置以射奶油大炮到玩家臉上的好玩刺激遊戲Pie Face Cannon放大版，原有的人面造型板變成放大版影相打卡區，而遊戲內原本用以決定發射奶油大炮位置及角度的輪盤則改為新春幸運輪，上面印有不同的祝賀詞，豬年好運陸續來。美國桌上遊戲收藏家Rick Polizzi更於屯門時代廣場展出逾20多件生產於50至80年代，罕有以至絕版的桌上遊戲珍藏，彌足珍貴。



配合遊戲主題，商場特別設計出一套用得玩得「『棋』開得勝」賀年利是封及桌上遊戲派對福袋供大家換領。「『棋』開得勝」賀年利是封一套八個，內藏四款經典桌上及派對遊戲，包括「新春行大運」（畫鬼腳）、「好運三連環」（過三關）、「拋出願望來」（拋彩虹）及「賀年猜金謎」（猜謎語），好玩又實用，設計別出心裁。



為讓東網讀者感受這班「豚」友的歡樂，沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場現送出10套「『棋』開得勝」賀年利是封予東網生活Fans，每位Fans可獲一套，合共10個名額。只要回答簡單問題，就有機會獲獎。



【參加辦法】

1. 讚好東網生活專頁

2. 分享該Post（必須設定為公開）及Tag 3位朋友

3. 回答簡單問題，並填寫表格https://goo.gl/forms/TEUWb6ijJi0m8lSS2 ，截止日期為1月25日11:59pm。答案最精彩的10位Fans即可獲獎。得獎者將獲專人通知領獎事宜。



【參加細則】

1.每名參加者只可憑其本人的個人資料參加一次，不可使用或盜用他人的個人資料參加。



2.每個電郵只可供一人使用。若未能提供齊全資料或重複使用電郵地址者，恕不受理。



3.有關個人資料只用作是次活動及相關用途，當遊戲結束後，有關個人資料將會被銷毀。



4.東方報業集團員工與其家屬均不得參加，以示公允。



5.獎品不可兌換現金或轉售，若在任何情況下，如獎品需作更改，主辦單位有權作出其他安排及保留得獎結果的最終決定權，參加者不得異議。



6.得獎者將獲專人通知領獎事宜。



7.得獎者獲通知得獎後需提供聯絡地址，所有個人資料只用作郵寄之用，絕對保密。郵寄地址以得獎者提供資料為準，如有寄失，主辦單位恕不負責，獎品亦恕不作補發。



8.得獎者須於指定日期內領取獎品，逾期作廢。



9.主辦單位保留更改上述活動之權利而不作另行通知。



10.東方報業集團及沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場保留活動之最終決定權。





【收集個人資料聲明及私隱政策】

1.本集團因是次活動需要向參加者收集個人資料，包括但不限於參加者的姓名、香港身份證號碼、電郵地址及聯絡電話。參加者有權自行決定是否提供而不一定要提供，惟參加者未能提供所需資料或所提供的資料不足或不正確，本集團便不會接受參加者參加是次活動。



2.本集團向參加者收集的個人資料會用是次活動及相關用途，並可以將參加者的個人資料披露或轉移予本集團之附屬公司或關聯公司。



3. 東方報業集團將使用此遊戲收集的個人資料作通知及領獎用途。沙田中心‧沙田廣場及屯門時代廣場提供獎品贊助及按東方報業集團提供之得獎者名單協助換領獎品。完成後一個月內相關個人資料將會被銷毀。



4. 參加者有權查閱及要求改正本集團所持有參加者的資料，請透過書面形式向本集團的營業部秘書提出，並電郵至promotion.sales@on.cc。但當是次活動結束後，本集團便會刪除及銷毀所持有的個人資料，參加者無權可就該等資料作出查閱或更正的要求。



5. 在私隱政策方面，本集團會對參加者的個人資料盡力做好保安及保密方面工作。