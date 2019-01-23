三界五行：暖黃吊燈　催旺客廳超級財位

己亥豬年的東北與西南都是大凶位，這兩個方位屬土，土星二黑入東北造成超級病符位，土星五黃入西南造成超級災煞位。不過，土星入土宮未必全是壞事，豬年的中宮就是一個超級財位，因為中宮屬土，八白左輔財星也屬土，土生金，土愈旺，財愈旺，令八白左輔的生財能力大增。新一年的家居風水布局不要忽略中宮位置。



中宮這個概念，範圍很大，中國、中華、中原，自古以來就是中宮概念。至於廣東的中部是廣州和珠三角，香港的中部是中環，在未來一年，都是非常旺財的地方。



每一間公司，每一個家庭，都有中宮，在己亥豬年，公司主管財務的會計部、出納部設在中宮，就會豬籠入水。商場、商店、茶樓、食肆、百貨公司……的收銀處，設在中宮或在入門口的中間位置，也非常旺財。每個家宅的中心位置都是豬年財位，從實際而論，公屋的財位布置較為簡單，因為只有一個廳，而吊燈都掛在廳中央，這吊燈用暖黃色燈泡才招財，不要用冷白色燈泡。



但香港私樓大多分為客廳和飯廳，布局就要花心思，如果實際環境容許，把餐桌移到廳的中心。如果不能，可以在客廳的茶几和飯廳的餐桌布置財位。不論甚麼屋，餐桌中央、茶几中央都宜用紅泥花盆或紅色陶瓷花盆，種植容易料理而粗生的黃金斑紋綠蘿或長春藤，這是火生土，土生金的風水原理。



方向宇