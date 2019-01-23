愉假親征：暢遊西澳　朱古力免費任食

澳洲朱古力出名是常識，而The Margaret River Chocolate Company是珀斯著名的朱古力製造廠。雖然在此未能見證朱古力的製作過程，不過偌大的展示區中，我發現了有一個區域，放了3大盤朱古力，包括黑朱古力、牛奶朱古力及白朱古力，原來是讓人免費試食！醇厚香甜的味道很容易令人吃不停口，不過亦不易吃得太多，買朱古力做手信就最好了。其中令我眼前一亮的是Quokka朱古力，外形栩栩如生，帶唔走真的Quokka，帶朱古力都好呀！原來這家朱古力廠跟The Rottnest Foundation與Rottnest Island Authority合作，為保育羅特內斯特島（The Rottnest Island）的Quokka出力，每一啖滋味都別具意義啊！



The Margaret River Chocolate Company

地址：415 Harman's Mill Rd, Metricup WA 6280 Australia

開放時間：9:00am~5:00pm

網址：http://chocolatefactory.com.au/



