重裝制裁！HT另類War Machine

人氣手遊 《MARVEL未來之戰》自2015年推出以來，全球累計玩家超過7,000萬，而開發商為了吸引玩家課金，更會不時推出新人物及新戰鬥服，令收集元素成為遊戲的樂趣之一。擅長打造超英Figure的Hot Toys，最近便看中當中一個角色︰制裁者War Machine版 。



制裁者War Machine版最早源於「Marvel Legacy」故事，在《懲罰者#218》中，懲罰者接過了War Machine的盔甲，成為新的戰爭機器。HT根據手遊中的CG動畫的造型與比例，以合金打造出高32.5cm、具有逾30個關節的1:6專用素體，手腳的可動性高，美中不足是腰腹的轉向有限，擺大甫士動作會有點勉強。



整套裝甲建基於War Machine，層層裝甲本身已一副戰鬥格，塗裝師更利用多層塗裝及舊化技術凸顯金屬裝甲上的灰黑色及深銀色，呈現出逼真的戰爭狀態。細節方面，頭盔和手掌配有白燈的LED發光燈效，同時頭盔、胸口和大腿位置分別印上制裁者標誌性的白色骷髏圖案，為裝甲注入了一點暴力元素，跟見慣見熟的形象截然不同。



頭雕由台灣造型師Viva Lai負責，利用高清技術把制裁者一角3D化過來，傷痕、皺紋幾可亂真，而且表情流露出煞氣，比遊戲內的CG動畫要懾人得多！武器一如歷代War Machine般大推頭，有重型機關炮、肩膊火神炮、肩膀炮彈、前臂機關槍等等，並附有4組的黃色火燄組件，安裝於武器及前臂甲後，影相恍如有火光一樣，設計相當有心思呢！



以上Figure即日收訂，預計約於2020年第1季至第2季正式派貨。

推出日期： 約2020年第1季至第2季