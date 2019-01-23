瑞士Mammut戶外服　香港首間專門店登場

瑞士向來是滑雪及登山勝地，多個全球頂級山跑賽事如UTMB等都是在當地舉行。至於瑞士戶外服品牌，當然首推深受戶外運動愛好者追捧的Mammut。這個有157年歷史的頂級戶外運動品牌，最近在香港開設首間直營專門店。新店位於尖沙咀海港城，是品牌全球第2間採用全新設計概念的專門店，店舖融合瑞士傳統、自然高山及當代設計，包括採用1751年製造的傳統瑞士婚禮木櫃，還有白色岩石、黑色鋼鐵、羊毛等天然物料以及木製家具等天然物料。



新店網羅多個系列，當中不少得最著名的Mammut Argenta冰川尼龍繩索，服裝方面有品牌最高規格的Eiger Extreme系列，其中一款Eigerjoch Pro Hooded Down Jacket。當中採用的Mammut Vertical Motion Construction™及Mammut High Reach Technology™ 技術，以人體工學需求為基礎，在腋下及袖肘部位加入特殊運動剪裁，形成三向立體結構，提供向上延伸的最大活動自由度，讓攀登者在手臂向上延伸的同時，外套仍然能夠完整服貼地包覆身體軀幹，讓攀登動作更加靈活自由 。另還有一系列適合日常生活及假日戶外活動的Inspired by Eiger系列，以及深受潮人追捧的日系設計Gore-Tex Obelisk Coat等。