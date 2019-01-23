MATSUDA期間限定店　率先發布春夏新作

近年愈來愈多人愛上手工眼鏡，精巧細緻的工藝，絕對是展現品味的利器。如果你也是手工眼鏡的愛好者，一定認識擁有近半百年歷史的MATSUDA，最近品牌與本地眼鏡店BLACKZMITH合作打造期間限定的「MATSUDA Concept Store」，除展出品牌歷年來的經典型號，更率先帶來2019年春夏新作，品牌創意及執行總監直江秀雄（Hideo Naoe）亦專程來港與大家分享品牌故事及創作概念。



擁有近半百年歷史的MATSUDA，在上世紀80、90年代，品牌不但是時尚的象徵，在眼鏡界亦是響噹噹的名字，曾是日本天皇御用的手工眼鏡品牌，卓越工藝可想而知。品牌始創人松田光弘先生於2008年離世，直江先生上任後為了延續品牌魅力，他更與美國及法國團隊合作，將始創人當年設計的眼鏡款式重新推出；因此春夏系列中大家除可找到全新設計外，還可找到多個30年前的經典型號，絕對值得眼鏡迷欣賞和細味。



直江秀雄：直、記者：記



記：因何會對眼鏡創作產生熱情？



直：眼鏡業界有百分之90都是由日本製作，日本眼鏡技術是非常出色，令我很想對這方面有更深入的認識，同時亦希望可以將這值得自豪的日本工藝推廣到全世界。



記：對於這個有半百年歷史的品牌，你如何保留傳統之餘又加入創意？



直：我們很重視當年由始創人設計的款式，系列中一組設計便是採用了30年前的經典款式，透過嶄新技術將這些舊Model重新推出，令每副眼鏡精巧細緻的同時又能保留經典的元素，做到新舊融合。



記：為何雕刻壓花會成為品牌的DNA？



直：雕刻技術於上世紀90年代開始引入，由於很多款式的細節位都會加有雕刻壓花，就這樣成為了MATSUDA最具代表性的標誌，而且自推出後其他的品牌都紛紛倣效。



記：新系列引入了那些新技術？



直：我們採用了鈦合金Beta Titanium，這金屬材質不但超輕身，而且彈性極佳，無論怎樣拗怎樣屈都不易變形；此外亦加上精緻雕花，以及於鏡臂壓製出不同粗幼的獨特效果。



記：技術以外，今季還有那些新意念？



直：有兩個新意念，第一是設計更適合亞洲人，因為以往推出的款式較着重於歐美巿場，但由於亞洲人面形跟西方人很不同，因此今次的鏡架是專為亞洲人而設，能貼合面形和鼻形。第二是品牌一直以來的形象都較為男性化，今次就特別推出兩款專為女士們設計的眼鏡。