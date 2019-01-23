MATSUDA期間限定店　率先發布春夏新作

2019年01月23日 20:00
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    最近手工眼鏡品牌MATSUDA與本地眼鏡店BLACKZMITH合作打造期間限定的「MATSUDA Concept Store」，品牌創意及執行總監直江秀雄亦專程來港與大家分享品牌故事及創作概念。（張群生攝）

    近年愈來愈多人愛上手工眼鏡，精巧細緻的工藝，絕對是展現品味的利器。如果你也是手工眼鏡的愛好者，一定認識擁有近半百年歷史的MATSUDA，最近品牌與本地眼鏡店BLACKZMITH合作打造期間限定的「MATSUDA Concept Store」，除展出品牌歷年來的經典型號，更率先帶來2019年春夏新作，品牌創意及執行總監直江秀雄（Hideo Naoe）亦專程來港與大家分享品牌故事及創作概念。

    擁有近半百年歷史的MATSUDA，在上世紀80、90年代，品牌不但是時尚的象徵，在眼鏡界亦是響噹噹的名字，曾是日本天皇御用的手工眼鏡品牌，卓越工藝可想而知。品牌始創人松田光弘先生於2008年離世，直江先生上任後為了延續品牌魅力，他更與美國及法國團隊合作，將始創人當年設計的眼鏡款式重新推出；因此春夏系列中大家除可找到全新設計外，還可找到多個30年前的經典型號，絕對值得眼鏡迷欣賞和細味。

    直江秀雄：直、記者：記

    記：因何會對眼鏡創作產生熱情？

    直：眼鏡業界有百分之90都是由日本製作，日本眼鏡技術是非常出色，令我很想對這方面有更深入的認識，同時亦希望可以將這值得自豪的日本工藝推廣到全世界。

    記：對於這個有半百年歷史的品牌，你如何保留傳統之餘又加入創意？

    直：我們很重視當年由始創人設計的款式，系列中一組設計便是採用了30年前的經典款式，透過嶄新技術將這些舊Model重新推出，令每副眼鏡精巧細緻的同時又能保留經典的元素，做到新舊融合。

    記：為何雕刻壓花會成為品牌的DNA？

    直：雕刻技術於上世紀90年代開始引入，由於很多款式的細節位都會加有雕刻壓花，就這樣成為了MATSUDA最具代表性的標誌，而且自推出後其他的品牌都紛紛倣效。

    記：新系列引入了那些新技術？

    直：我們採用了鈦合金Beta Titanium，這金屬材質不但超輕身，而且彈性極佳，無論怎樣拗怎樣屈都不易變形；此外亦加上精緻雕花，以及於鏡臂壓製出不同粗幼的獨特效果。

    記：技術以外，今季還有那些新意念？

    直：有兩個新意念，第一是設計更適合亞洲人，因為以往推出的款式較着重於歐美巿場，但由於亞洲人面形跟西方人很不同，因此今次的鏡架是專為亞洲人而設，能貼合面形和鼻形。第二是品牌一直以來的形象都較為男性化，今次就特別推出兩款專為女士們設計的眼鏡。