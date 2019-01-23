Barbaresco媲美意大利酒王

熟悉意大利葡萄酒的話，對Barolo一定不會感到陌生，皆因產於Piemonte大區的Barolo採用Nebbiolo葡萄釀製，酒質芳醇，香氣濃郁，有「意大利酒王」之美譽。其實Barolo還有一個無論地形、土壤、品種都很相似的兄弟產區，這個名為Barbaresco的葡萄酒產區名氣雖比不上Barolo，但同樣有悠久的歷史，兩者比較之下Barbaresco較柔和，價格亦較便宜，而Roagna Paje就是當地其中一個著名的酒莊，美國酒評家Antonio Galloni就曾高度讚許他們的出品。



Roagna家族在1953年購入Paje名田，這兒不但擁有7,000萬年前海洋沉積形成的高含量活性石灰岩，四周亦有山丘作屏障使葡萄不受風浪影響，因此絕大多數Nebbiolo的藤齡都超過60年，並且堅持不使用除草劑、殺蟲劑和肥料種植葡萄，釀造出來的葡萄酒自然散發着與別不同的深邃酒香。雖然擁有地利，Roagna對釀酒方法亦相當執着，在10月的清晨採摘葡萄後，發酵及浸泡100天才用橡木桶陳釀10年，難怪花了25年直至1978年才推出第一個年份的Roagna Barbaresco Crichët Pajé。現在每年產量大概也維持在1,000至2,000瓶之間，非常珍貴。