保安零破綻：Lockly智能鎖　冇得靠撞

現時不少現代家庭，大門都用上智能鎖，而剛剛在美國CES發布的Lockly智能鎖，最近就引入香港，安全之餘又提供嚴密保安系統，並提供Secure LUX、Secure Pro、Secure Plus和Secure四款選擇，功能和用料各有差異。



Lockly智能鎖最大賣點係防窺視專利電子觸控數字面板，由4組按鈕，每組3個數字組合而成，每次使用後數字都會隨機轉換，換言之就算畀人睇到你入密碼，都唔知入緊咩數字，冇得靠撞，若然輸入3次錯誤密碼，則無法繼續輸入。若然覺得記密碼太麻煩，Lockly智能鎖亦提供3D指紋認證，最多可以儲存99個指紋，而且只需要0.39秒驗證指紋兼解鎖，唔使等幾秒咁耐。



假如大家安坐家中，又懶得去開門或鎖門，都有兩個方案畀大家，其一是用Google Home或Amazon alexa智能家居系統，講出指令和密碼，以聲控開關門鎖。另一個方法就是利用《Lockly》手機App，以藍牙、Wi-Fi連接，除了做到一般開關門，更可以記錄多個用戶的進出數據，幾點、邊個返屋企一目了然，而且App更可發送一次性離線密碼（Offline Access Code）給訪客，甚至能夠設定一次性密碼的有效時間，適合Send畀鐘點打掃，唔需要交低鎖匙，亦唔需要頻頻改密碼咁麻煩。