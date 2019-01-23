笑吓啦！毛孩沖涼百態

傳統上習慣年廿八洗邋遢，咁喺過年前，除咗家居大掃除外，不知大家有否想過為毛孩洗白白過新年呢？以下呢班毛孩沖涼時表情十足，有的流露出一副舒服樣，令人看得非常療愈；有的卻表現得無可奈何，同樣教人看得開心，唔知各位家裏的毛主子，沖涼時又係點嘅呢？



無奈陪黃鴨

洗澡怎可沒有黃鴨陪伴？寵物豬不但有「鴨」相伴，更戴上黃鴨浴帽，但卻一臉無奈。

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幽靈三狗組

洗澡後披上毛巾，三隻狗狗齊齊以木訥的表情示人，恍如幽靈上身，造型一致，果然夠老友。

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坐大鴨水泡

坐在大黃鴨水泡的狗狗，恍如指揮「缸水」中其他鴨仔，昂首向前，好有霸氣！

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寵物豬雪糕

任由主人怎樣搖擺寵物豬，頭上如雪糕形態的泡泡，一點也沒有搖散，太搞笑喇！有片睇。

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貓愛泡泡帽

貓貓一般很怕水，但這喵星人卻是例外，「戴上」由泡泡變成的帽子，似乎相當享受洗澡。

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