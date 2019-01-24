灣景國際灣景廳「鮑魚、鴨肝、龍蝦」三重奏自助晚餐

一年之始在於春，即將踏入豬年，大家最希望的當然是豐豐足足過肥年，而為了迎接初春之喜，灣景國際灣景廳將於2至3月期間推出「鮑魚、鴨肝、龍蝦」三重奏自助晚餐，特選矜貴的鮑魚、滋補的鴨肝及美味的龍蝦入饌，鮮味與惹味融會，悸動味蕾，交織出令人幸福滿滿的豐盛晚宴！



珍味三寶 矜貴滋味

自助晚餐除了主打菜式─香辣惹味的避風塘炒龍蝦外，還有多款精緻龍蝦美食，包括龍蝦香芒米紙卷，清香的芒果與鮮甜的龍蝦，軟中帶爽十分匹配；還有鮑魚龍蝦海鮮炒飯，色彩奪目繽紛，口感層次豐富。而鴨肝蒸蛋配黑松露汁，芳香馥郁的黑松露汁、香羶味濃的鴨肝與滑不溜口的蒸蛋，令人齒頰留香。另外，鐵板爐區有即席烹調的香煎鴨肝配鰻魚汁，將兩面煎至金黃的鴨肝鋪在多士上，再淋上特製的醬汁品嘗，美味至極。其他精選美食有鮑魚撈起、龍蝦鍋貼小棠菜、龍蝦牛肝菌千層麵等。凡享用自助餐的顧客，每位更可獲贈鮑魚螺頭燉黑虎掌菌湯一盅，滋潤暖身。



至於精選甜品方面，特別推介烏龍茶豆腐布甸及玫瑰紅桑子白朱古力慕絲蛋糕，前者以香濃的豆香配淡淡的醇茶，幽香宜人；後者下層的白朱古力慕絲與上層的紅桑子慕絲相融，口感軟滑，味道酸甜有致。



冰鎮海鮮 大快朵頤

另外，一向廣受歡迎的加拿大雪花蟹腳、新西蘭生蠔、翡翠螺、鮮蜆、鮮蝦、新西蘭青口及*麵包蟹等冰鎮海鮮均會輪流供應；各式刺身包括三文魚、八爪魚、鯛魚、

北海道帶子、希靈魚、甜蝦、*北寄貝及*劍魚等多達8種款式亦會源源輪流奉上。自助晚餐當然不少得各式新鮮沙律、切肉冷盤，熱葷則有燒美國西冷牛扒及燒羊扒、蜜糖芥末燒煙火腿、北京片皮鴨、韓式燒豬頸肉、美式醬燒豬肋骨、紅酒燴牛尾、香煎鱸魚柳配香辣菠蘿莎莎、沙嗲烤雞肉串、清蒸沙巴龍躉、百花釀玉環等列陣。



圓滿的晚餐當然要有出色的甜品作結，除了每晚供應共8款口味的王牌甜品—瑞士名牌MÕVENPICK雪糕外，更有蜂蜜奶凍、柑橘白酒啫喱、百利甜酒芝士蛋糕、荔枝慕絲蛋糕、楊枝甘露、意式朱古力慕絲蛋糕、蘋果金寶芝士蛋糕、紅豆芝麻球、窩夫、迷你葡撻、麵包布甸及朱古力噴泉等，定必捧腹而回。

*只限於星期五至日、公眾假期及前夕供應

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「鮑魚、鴨肝、龍蝦」三重奏 自助晚餐

日期：2019年2月1日至3月31日

時間：每晚6:30pm~9:30pm

價錢：星期一至四：成人HK$498、

長者HK$458、小童HK$358

星期五至日、公眾假期及前夕：

成人HK$538、長者HK$478、小童HK$378

*另收加一服務費

地址：香港灣仔港灣道4號灣景國際1樓

訂座或查詢： 3909 9088

WhatsApp： 5721 2553

電郵：harbourrestaurant@theharbourview.com.hk

網址： https://theharbourview.com.hk



自助晚餐優惠：

（一）免付加一優惠價

星期一至四：成人及長者 HK$418、小童 HK$298

星期五至日、公眾假期及前夕：成人及長者 HK$448、小童 HK$338

（二）生日優惠

壽星全枱每位按「免付加一優惠價」再減HK$30

*壽星須於入座時出示有效證明文件方可享生日優惠

（三）餐飲優惠

每6位成人或長者惠顧可獲贈Tiger生啤2升（只限堂食）

**所有優惠須於成功訂位當日起3天內預繳每位HK$100訂金

備註：有效期由2019年2月1日至3月31日（價目及優惠不適用於2月6日及14日），每枱最多12位享用，及受條款及細則約束。



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