囍迎新春精選賀年禮盒

農曆新年將至，家家戶戶都開始辦年貨，做好準備慶祝新一年的來臨。無論是工作上或與親朋戚友相聚，都少不免會送上賀年禮盒以表心意。拜年想送上一份體面又老少咸宜的禮盒？挑選就絕對不能馬虎，以下為大家精選大囍慶幾款賀年禮盒。



大囍慶 2019賀年禮盒



全新首推拌麵禮盒系列- 黃金蛋拌麵 牛肝菌拌麵

大囍慶今年最新推出的黃金蛋拌麵和牛肝菌拌麵以撈麵作賣點，寓意「撈起」，非常適合成為團年飯敍的必備環節，盡情把食材撈起，好吃也好玩。即使是較傳統的老一輩，亦十分受落。禮盒當中已包含一樽拌醬及八個麵餅。麵餅均獨立包裝，衞生又方便保存，禮盒設計亦精緻得體。麵食及醬料都是香港製造，不加防腐劑、味精及鹼水，送禮或自用都可以食得安心。



嗜辣必選- 麻辣三兄弟禮盒

冬天最適合來一點辣，麻辣三兄弟禮盒- 由大囍慶地道醬料系列之三款熱賣醬料集合而成。包括正宗潮州辣椒油、麻辣四川口水雞醬、麻辣雞煲醬，每款各有風味帶給大家不同層次的香辣滋味。輕鬆增加菜式風味及輔助快速完成美味佳餚，是下廚的好幫手。辣椒油建議菜式：麻婆豆腐、紅油抄手。口水雞醬主要作涼拌菜式醬料。雞煲醬則主要作調味、調配醬汁用或可製作雞煲或各類型煲仔菜式。



銷售點包括（排名不分先後）：

Apita、Piago、HKTVmall、一田超市、崇光超市、永安百貨、裕華國貨

精選貨品有售於: UNY、Market Place by Jasons、樓上®

即睇更多賀年禮盒：http://timfold.com.hk/index.php/2019cny/