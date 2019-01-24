免被起底！即轉Facebook 4個私隱設定

Facebook提供有大量不同類型的資訊，又可以與朋友互動、聯絡，確實好用又好玩！不過近年亦出現唔少Facebook用家「被起底」，唔單止個人資料被公開，甚至波及朋友、同事圈，都咪話唔驚。其實Facebook提供一系列私隱設定，揀啱設定，自然玩得開心又放心！



【設定方法以Andriod版Facebook App為例】



1：搞清3大設定字眼

其實大部分Facebook個人內容包都提供私隱設定選項。用家最重要就係搞清楚3個常見的分享對象字眼，包括「公開」、「朋友」以及「朋友，除了......」，風險最高就係「公開」，因為就算冇Facebook帳戶的用家經由瀏覽器都可以查閱相關內容；想安全就可以選擇「朋友」，只有用家的Facebook朋友可以瀏覽相關內容，用家甚至可以揀選「朋友，除了......」，隔絕部分不相熟Facebook朋友瀏覽內容。



2：限制個人資料及帖子

用家的個人資料以及帖子，未必唔想三唔識七都睇到。進入設定、私隱設定、管理個人檔案，可以將工作、教育、基本資料等內容轉換至「朋友」或「只限自己」等私隱設定。帖子方面，直接於Facebook主頁撰寫帖子，即可在用戶名字下方揀選「朋友」或「只限自己」等私隱設定。此外，用家亦可將舊帖限制與只與朋友分享，進入設定、私隱設定、限制之前的帖子即可。



3：封鎖標註相片

上載Facebook相片少不免標註（Tag）朋友，但此舉往往洩露雙方私隱。進入設定、生活時報及標籤，將標註在內的帖子轉為「朋友」或「只限本人」即可。



4：封鎖指定用戶

Facebook內除了要防範八卦精朋友，亦有唔少閒人，唔想被騷擾就可以可以選擇「封鎖」。進入設定、封鎖，將指定朋友新增到封鎖名單即可。封鎖後，對方就不能夠查閱自己任何資料。留意如果對方原本係Facebook朋友的話，就會一併移除朋友。