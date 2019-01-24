FoodieCurly鬈毛妹：去日本最北吃最新鮮海膽飯

之前提到我不吃魚生，但又不代表我不吃其他刺身，海膽就是我很喜歡的海鮮。



大家知道海膽是甚麼嗎？海膽不是「膽」，剝開帶刺的黑色外殻，裏面幾瓣黃色的其實是海膽的生殖腺，即精巢或卵巢。如果聽完沒有反胃，反而是流口水的，可以繼續閱讀下文。



要吃日本最新鮮的海膽，你可以走到全日本最北的稚內市，因為日本的禮文島和利尻島提供了全日本一半以上的海膽，而稚內市西面是禮文島，西南面為利尻島，盡得地利，我們老遠從旭川駕了四小時車過來，就是為了這碗海膽飯！



可惜的是，來到已5時左右，最人氣的「樺太」原來下午3點就關門，幸好旁邊還有一間「おみやげ みなとや」營業至傍晚6點，「ノシャップ岬丼」2,200日圓，有帶子、魷魚、海膽、蟹鉗、三文魚子、甜蝦，非常豐富！如你像我一樣「專一」，則可以點「海膽丼」3,000日圓，整個飯面都是海膽，一個匙子舀下去，將滿滿的海膽送進嘴裏，這是甚麼？就是幸福囉！



吃飽之後，趁太陽快要下山，可走到外面的ノシャップ岬，這裏有超完美的全海景日落景致，十分浪漫。如果你是「去旅行，去到盡」類型，更可以駕車去到「全日本最北端」，這裏是個小公園，打完卡就可以開心歸程啦！



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