康泰嶄新旅遊玩法　望旅人Deep遠點

說起西歐、澳洲等熱門的長線旅遊點，很多人都不會陌生，甚至乎於當地已經留下不少足印；如果談到中南美洲、南極等地方，雖未必人人熟悉，但也有不少旅遊經驗豐富的香港人躍躍欲飛往更遠的國度，探索獨有的風土人情。有見及此，康泰旅行社2019年將會以「Travel Beyond Ordinary 跨越平凡 從此旅遊不簡單」為口號，希望突破傳統旅行團的固有框框，率先推出市場罕有的長線深度遊，為香港人帶來層出不窮的旅遊體驗。

康泰旅行社行政總裁張雷（Raymond）表示：「過去十多年來，曾走遍南北極、中南美等地數十次，感受到深度遊的動人魅力，希望能夠把廣度深度兼備的旅遊路線與其他旅人分享，因此萌生起推出市場未有的旅行團行程，讓香港人能看得更深入。」他笑指：「這些行程是康泰獨有。」被問及會否擔心如此創新和罕有的行程會被其他旅行社抄襲，他回應：「相信很快會有同行抄襲！」他續指，好的產品才會有人倣效，對此他並不介意，更大方認為有競爭才有進步。



長線深度遊 擴闊旅遊版圖

香港人酷愛旅遊，環遊世界是不少人的夢想，拜訪亞洲漸漸已不能滿足旅人對世界的好奇，促使長線深度遊成為近年來備受歡迎的旅遊方式。然而，面對遙遠又陌生的國度，難免會有前往的憂慮；康泰理解旅人的心理，推出市場罕有的長線深度旅行團，如古巴和烏克蘭，前者加入韓劇《男朋友》在古巴的必遊點，後者深入切爾諾貝爾核電站等特色行程，由專業的領隊帶領遊覽精彩的旅遊路線，讓旅人可以安心享受異國的風情，擴闊專屬的旅遊版圖。



限定節慶旅遊 發掘旅遊新樂趣

常言道「入鄉隨俗」，旅行有趣的地方就是讓你踏足不同的國度，切身感受及融入當地的文化，從而建立廣闊深厚的人生視野。參與節慶活動便是體驗當地文化的好途徑，如能在旅途中遇上節慶的日子，定能令旅程錦上添花。為了能讓旅人擁有別具一格的旅程，康泰推出不同限定的節慶旅遊，如印度的彩粉節團，會在行程當中安排參與熱鬧的節慶活動，讓旅人感受不一樣的印度。



後生仔悠遊團 自遊無憂無難度

年輕人嚮往無拘無束，旅遊方式亦多以自由行為主，然而旅程出發前的準備，卻叫不少人心力交瘁。其實打工仔日常工作辛勞，放假旅遊固然希望能夠好好享樂和休息；有見及此，針對一班年輕旅人，康泰將特別構思「後生仔Deep遠點」系列，當中的半自由行式「悠遊團」，融合傳統旅行團和自由行的元素，使旅人能夠放下計劃旅程的重擔，卻又保留了自由行於行程中的自主性，2019年不妨換個方式去旅行！