簡易炮製闊條麵卷　啖啖「芝」香

Lasagna最常用作炮製千層麵，有時麵條太大塊，吃起來有點不太方便，網站foodwithfeeling.com就利用多款芝士，教人做出「芝」味十足的Lasagna Roll。首先利用3款芝士加香草和調味做成芝士餡料，然後輕輕掃在已煮熟的麵條上，在掃餡料前最好先將麵條水分輕輕索走，就不怕烤焗後影響口感。



之後輕輕將麵條捲成圓筒狀，掃上意粉醬後再加芝士碎烤焗便成，進食時大家還可灑點剩下的芫荽碎作裝飾，整個賣相極為搶眼，輕輕用叉子一叉便可盛起，方便食又乾淨企理，而且啖啖都吃到豐腴的芝士，味道滿分。

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材料：

Ricotta Cheese 4安士

Cottage Cheese 2安士

帕爾馬芝士碎 3湯匙

芫荽 1/8杯

乾牛至 1/4湯匙

蒜蓉 2瓣

鹽 1/4茶匙

黑胡椒碎 1/4茶匙

蛋 1隻

Lasagna 8塊

意粉醬 1杯

Mozzarella芝士碎 1.5杯



做法：

1.Ricotaa芝士、Cottage芝士、帕爾馬芝士、芫荽碎、蒜蓉、乾牛至、鹽、黑胡椒碎和蛋拌勻。

2.Lasagna煮熟後，抹乾水分，表面抹上拌勻的芝士餡料，輕輕捲起。

3.在焗盤上抹一層意粉醬，放上意粉卷，再抹意粉醬，灑Mozzarella芝士碎，烤焗20分鐘。