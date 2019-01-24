簡易炮製闊條麵卷 啖啖「芝」香
2019年01月24日 15:00
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美味的闊條麵卷，啖啖芝士香氣。（互聯網）
Lasagna最常用作炮製千層麵，有時麵條太大塊，吃起來有點不太方便，網站foodwithfeeling.com就利用多款芝士，教人做出「芝」味十足的Lasagna Roll。首先利用3款芝士加香草和調味做成芝士餡料，然後輕輕掃在已煮熟的麵條上，在掃餡料前最好先將麵條水分輕輕索走，就不怕烤焗後影響口感。
之後輕輕將麵條捲成圓筒狀，掃上意粉醬後再加芝士碎烤焗便成，進食時大家還可灑點剩下的芫荽碎作裝飾，整個賣相極為搶眼，輕輕用叉子一叉便可盛起，方便食又乾淨企理，而且啖啖都吃到豐腴的芝士，味道滿分。
https://foodwithfeeling.com/easy-lasagna-roll-ups/
材料：
Ricotta Cheese 4安士
Cottage Cheese 2安士
帕爾馬芝士碎 3湯匙
芫荽 1/8杯
乾牛至 1/4湯匙
蒜蓉 2瓣
鹽 1/4茶匙
黑胡椒碎 1/4茶匙
蛋 1隻
Lasagna 8塊
意粉醬 1杯
Mozzarella芝士碎 1.5杯
做法：
1.Ricotaa芝士、Cottage芝士、帕爾馬芝士、芫荽碎、蒜蓉、乾牛至、鹽、黑胡椒碎和蛋拌勻。
2.Lasagna煮熟後，抹乾水分，表面抹上拌勻的芝士餡料，輕輕捲起。
3.在焗盤上抹一層意粉醬，放上意粉卷，再抹意粉醬，灑Mozzarella芝士碎，烤焗20分鐘。