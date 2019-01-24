果粉聚焦：IKEA踩過界！布面Lightning勁抵用

近期最受果粉談論的產品，除咗HomePod，估唔到原來係一條Lightning線！呢條Lightning布面電線由IKEA推出，屬於LILLHULT產品系列，最大賣點是取得Apple MFi 認證，長度仲達1.5米，偏偏售價只是七十多元，比Apple自家的0.5米Lightning線幾乎平了一半，難怪唔少果粉都問邊度有得買！睇番香港IKEA官網，此線暫時仲未上架，但據知部分香港門市已經有得賣，有心買不妨自己走轉！



iPhone影相 贏咗變廣告

Apple宣傳有好多種，其中一種是以用戶作品作為廣告內容，若閣下都想作品榮登廣告牌，依家有機會！事關Apple從即日至2月8日期間舉行「Shot on iPhone Challenge」活動，只要把iPhone拍攝的相片發布到Instagram或Twitter上，並加入「#ShotOniPhone」 或「 #以iPhone拍攝」標籤即可參與活動。評審團隊將會仔細審核全球各地提交的攝影作品，並選出10張於2月公布結果。獲獎相片將會在指定城市的廣告牌、Apple Store及網上展出。詳細比賽規則可參閱以下傳送門︰https://apple.co/2Dt8CKE



Apple Music免費一個月

千呼萬喚HomePod終於推出，為配合宣傳，Apple Music即日起於香港在內的18個地區進行推廣，只要之前未試用過有關服務，登記後即可享有1個月免費試聽，聆聽當中5,000萬首歌曲！惟留意是次優惠只限新用戶，收費計劃將於試用期後按標準費用自動更新，屆時個人收費為$58一個月，之後唔想續訂亦可隨時取消。