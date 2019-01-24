靈敢侶情：有共識 = 同一陣線！

在夫妻或朋友相處方面，「同一陣線」在我來說，非常重要︰事前有共識，然後合力去做。中途出現分歧，閂門傾清楚。總之，不可以讓外人離間，繼而互相測度，影響感情。



可是，我覺得重要的事，對方未必會知道，知道了，亦未必會明白和認同。於是這些年來，我和他鬧出不少笑話，甚至爭執。



十幾年前去租樓，我喜歡那個單位，但他表現得不太滿意，我以為他只是擺出高姿態，於是我不停跟業主講價。最後才發現，原來他是真的不喜歡。而想當年，我很惡又野蠻，於是罵了他一頓，中途還夾雜着一些關於共識的道理。



另一次，也不記得他想跟誰去哪裏，總之就是我不想去。想不到，原來他將「共識」解讀成屈服，於是在那人面前露流出「就範於老婆權威」之下的慘樣。結果那人對他說：「不打緊，是你老婆太惡。」最後，當然又是吵鬧收場，我罵他在外人面前將我塑造成衰人，他說他沒有這個意思。



終於有一次，他投訴是我說話不清楚，中文表達能力又不夠好，所以他才會誤解我的意思。好吧，這不用考究，我就去學習把事情有條理、具邏輯地說出來。我今天的長氣，就是由這段時間開始練成。



托賴我和他在吐血、嘔血、噴血多年之後，總算學會了何謂共識，而他亦明白到，「同一陣線」於我來說有多重要。



回想起來，雖然我和他都做了太多令人「貧血」得想離開的事，但有一件事，我們都會緊記：我有要求，他做不到；他有要求，我做不到，我們只是不懂。無論如何，我們都不會拉扯到「你愛我不夠」的層面裏。



夫妻之間，最緊要是肯定對方的愛，只要仍然愛存在，沒有問題是解決不了的。當然，大家都要有耐性，例如在對方吐血時捐點血補吓身，哈哈！



周靈山，愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

個人網站︰http://lively.com.hk

Facebook︰http://www.facebook.com/lively.com.hk/

Instagram︰lively.com.hk