Panasonic男士體毛修剪器ER-GK60　打造男士全新形象

很多人會認為脫毛或修剪體毛是女性的專利，事實上，很多男士擁有茂盛的體毛亦令他們感到苦惱。尤其是夏季，上班族每天也要在人多擠迫的車廂及月台穿梭，體毛過盛或有機會產生異味。為避免尷尬，不少男士都會開始打理體毛。Panasonic 推出全新男士體毛修剪器ER-GK60，適用於剃除腋下、胸部、比堅尼線、手部及腳部毛髮，內附有私密部位專用梳頭及兩個長度調節梳頭 (3毫米及6毫米) 。不論長短毛髮也能亁淨處理，讓你輕鬆剃除隱藏在身體各部位的毛髮，時刻保持清爽潔淨！



Panasonic男士體毛修剪器ER-GK60全機防水，可於淋浴時使用，能夠減少乾剃對皮膚的摩擦及刺激。除了害怕在皮膚留下痕迹外，各位男士們亦會擔心把毛髮修剪得過短，將皮膚上的毛孔顯露人前。這部男士體毛修剪器附有兩個長度調節梳頭，包括3毫米及6毫米，用家可因應個人喜好修剪不同部位的毛髮，修成自已滿意的長度。而當中的私密部位專用梳頭，修毛時更能保護私密部位敏感的肌膚。



此外，其特有的I形機身設計，可因應不同部位轉換握法，方便用家修剪毛髮；而且V字刀頭設計亦比普遍的刀頭更貼近肌膚，免除死角，身體更細微敏感的部位也能輕鬆處理。



建議零售價：HK$ 548