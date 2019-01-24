藍染美學　LAKH supply Indigo Collection

早前，本地潮流品牌LAKH supply就為其招牌褲款Pinroll Jogger Denim推出2.0系列，設計除了保留獨特剪裁既可束腳亦可Pinroll的二合一褲腳之外，其所採用的高彈性紅邊牛仔布（High Spandex Red Line Selvedge）更是由品牌團隊所開發，配合褲上不同深淺洗水效果及舊化細節，演變出Distresses Navy、Distresses Sky Blue及Distresses Light Blue三色。



產品推出後反應熱烈，是次品牌就追加推出限量發售的Distresses Black配色，並於破爛細節加入藍染拼布及藍染皮牌，增加其獨特性。與此同時，品牌亦同步推出採用Patchwork拼布設計的Indigo Patchwork Kimono及Indigo Denim Vest兩款服飾單品，令整個Indigo Collection更見完整。