Lumen White Kyara　流線音箱減駐波更靚聲

市場上的喇叭大都採用長方形的音箱設計，不單容易引起駐波影響音色，外觀上更是千篇一律無新意，針對此問題，Lumen White頂級座地喇叭Kyara的音箱，它可以說是之前同廠旗艦喇叭White Light Anniversary的普及版，引進弧形流線設計，採用一種名為Air-flow Damping的技術來製造音箱，簡單來說，音箱由多層積疊的木板構成，每層木板的厚度都不同，然後廠方利用膠漿將木板黏合起來，木與木之間保留有一定緩衝性，使聲音更加和諧，最後再以計算好的弧度，將音箱扭曲成前闊後窄，不單有效杜絕駐波，更令喇叭外形更流線時尚。



如你夠細心的話會發現喇叭背後設有長條形的氣槽，不是一般喇叭常見的固定低音反射孔，而是用家能因應喇叭擺位，而遮蓋部分或全部氣槽，從而調節低頻的伸延，令喇叭無論擺近牆壁或放在客廳中空曠位置，都能發揮出極為厚實有力的低音。此外，採用3路5單元設計，高音和中音單元均採用陶瓷震膜，但針對發燒友，亦備有更高級的鑽石單元供升級，照顧極周到，而低音單元由德國Accuton製造，採用3D陶瓷融合鋁材震膜設計，亦擁有高磁通特性，加上震膜是由外凸出的弧形，而不像一般單元向內凹，令聲音擴散更全面，同時支援26Hz-30kHz頻率響應，高低音覆蓋全面，喇叭體積119×30×60cm，重60kg，絕對是發燒級的座地喇叭。

