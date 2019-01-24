唔使用腳　Olympus E-M1X 7.5級五軸防震

家陣部部相機都講自己防震有幾勁，一般相機都有3~5級防震，而Olympus今年成立100周年，推出全新OM-D E-M1X旗艦級無反相機，其五軸防震技術支援7.5級咁勁，一般用家手持1~2秒長時間曝光絕對冇難度，有專業攝影師甚至可定住16秒咁耐，今時今日影夜景真係唔需要再帶腳架。



E-M1X的外觀跟以往的OM-D系列截然不同，皆因新機連同直度採用一體化設計，既可加強垂直拍攝的手感，亦可加裝兩粒電池，而背面則加入了十字掣和C-Lock控制桿，可鎖定所選按鍵和控制桿，操控大大提升。



E-M1X內置2,037萬像素感光元件，採用兩塊高速TruePic VIII影像處理器，亦配備高解像度拍攝，一按下快門，即可以多張相片疊架，使用手持拍攝可合成出5,000萬像素，而三腳架拍攝甚至達8,000萬像素。E-M1X新加入主體檢測自動對焦功能，包括賽車、飛機和火車模式，簡單來說就是會自動鎖定移動中的主體，適合影高速移動的題材。另外亦引入全新Live ND功能，備有ND2~ND32選擇，適合影流水、風景等，最大特點是能夠在拍攝前預覽效果，唔會浪費時間。



同場亦有展出現正開發的M.Zuiko Digital ED 150~400mm F4.5 TC1.25x IS PRO遠攝鏡頭及M.Zuiko Digital 2x增距鏡。前者本身已內置1.25倍增距鏡，使用後相等於187.5~500mm焦段，再配合2x增距鏡，影雀、運動題材等都應付得到。