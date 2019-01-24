5鏡來襲！V40 ThinQ周五開售

LG V40 ThinQ韓版水貨已賣了一段時間，等了又等，港行終於登陸香港。手機用上霧面設計，能避免機身留下指紋及污清，同時厚7.8mm、重169g，配合渾圓四邊，手感相當舒適。顏色有鉑鋼灰、摩洛哥藍及胭脂紅3款，當中胭脂紅激似利是封，新年用勁好意頭。



手機最大賣點是鏡頭夠多，採用「前2後3配置」，單是背面便有3顆，包括一個1,600萬像素的107°超廣角鏡頭、一個1,200萬像素的標準鏡頭及一個1,200萬像素的遠攝鏡頭。透過Triple Shot功能，3個鏡頭可同時影相再合併成短片播放，造出如Zoom-In般的有趣效果。手機另有Cine Shot模式，可在錄影後選定動靜態範圍，靜中有動實呃到Like！



前置鏡頭由500萬像素廣角及800萬像素標準鏡頭組成，支援時下流行的景深調校功能，自拍時可篤芒調校背景朦朧程度，並可按喜好加入光效及特別效果，手機將於1月25日起公開發售。



【SPEC】

制式︰GSM、WCDMA、LTE-A

處理器︰Qualcomm S845八核心

記憶體︰6GB RAM、128GB ROM、支援microSD

屏幕︰6.4吋OLED（3,120×1,440解像度）

鏡頭︰（前置）800+500萬像素、（後置）1,600+1,200+1,200萬像素

對外連接︰Wi-Fi、藍牙5.0

作業系統︰Android 8.1

電池容積︰3,300mAh

體積︰158.7×75.8×7.8mm

重量︰169g