男士之夜：為男士打氣　睇Best Buy　加加油

【重裝制裁！HT另類War Machine】

人氣手遊 《MARVEL未來之戰》自2015年推出以來，全球累計玩家超過7,000萬，而開發商為了吸引玩家課金，更會不時推出新人物及新戰鬥服，令收集元素成為遊戲的樂趣之一。擅長打造超英Figure的Hot Toys，最近便看中當中一個角色︰制裁者War Machine版 。

詳細睇：https://bit.ly/2W7zGGq



【抵玩窄邊框 Meizu X8】

去年9月Meizu於北京發表了多台新機，當中X8以「One More Thing」姿態壓軸亮相，可想而知廠商重視程度。它是「魅粉」們期待已久的首部瀏海屏幕手機，瀏海部分比同級手機為窄，屏佔比高達89.6%，雖然上下仍有邊框，但上網、睇片已比一般手機廣闊。

詳細睇：https://bit.ly/2T5MLy9



【《全境封鎖 2》 2月7日開始封測】

因為「暗區」而聲名大噪的射擊遊戲《湯姆克蘭西：全境封鎖》，第2集即將於今年3月15日上市。開發商Ubisoft早前公布了VIP菁英封測的舉行日期，凡預購《全境封鎖 2》的玩家，將可在2019年2月7日至11日期間搶先體驗傳染病肆虐後的危機四伏華盛頓特區。

詳細睇：https://bit.ly/2CDtey7



【Toyota RAV4 Hybrid 節能實用】

Toyota即將在香港推出全新RAV4，而廠方在海外亦公布了RAV4 Hybrid的詳情，車身剛性強度較前款增強了57%，重量比例為51:49……

詳細睇：https://bit.ly/2TZmFwK



【Nikon天涯孖寶 小巧便攝】

雖然近期全片幅無反相機仍然激戰中，不過玩高倍變焦機仔玩到出神入化的Nikon，最近又有新搞作，剛剛宣布推出CoolPix A1000和B600兩部新機，同樣主打高倍變焦，大玩天涯便攝。

詳細睇：https://bit.ly/2WhcUMe



【AMG GT R Pro 主攻賽道表現】

AMG GT R的性能本身已相當猛，但廠方卻不安於現狀，早前加推一部Pro版，命名為「AMG GT R Pro」。儘管動力維持AMG GT R的585匹，但成個底盤設定都唔同晒、又偷輕咗車身，廠方車手去年11月在紐北跑出7分04秒632的成績，比起AMG GT R快6秒有多，咁你話Pro唔Pro？

詳細睇：https://bit.ly/2sL6V56



【Edwards Audio SP-6 英倫書架低音厚實流暢】

Talk Electronics是英國知名喇叭品牌，經典書架喇叭Edwards Audio SP-1就以的骰外形及細緻音色而備受推崇，而最新的Edwards Audio SP-6可說是前者的升級版，音箱稍稍加大，達致430×170×250mm，令低音透過更大的內部空間而進一步強化……

詳細睇：https://bit.ly/2Tbfphc



【放屁防燥！ 小新爆趣加濕器】

由JC Shop引入、剛到港的「蠟筆小新發聲Pat Pat加濕器」是日本Shine公司最新出品，大小為172×212×176mm，本體約重540g。全個由噴發器及水箱兩部分組成，前者以漫畫中的「屁股星人」為造型藍本，噴口正正是小新的「菊花」位置，霧水噴出一刻恍如放屁，令人忍俊不禁。

詳細睇：https://bit.ly/2Mlf8FZ



【水滴芒輕旗艦 Oppo R17 Pro】

智能手機競爭激烈，近年中階市場更有個有趣現象，就是在Qualcomm推出中高定位、主打AI運算的S710處理器後，不少廠商都借此推出「輕旗艦」手機。最近到港的Oppo R17 Pro便是一例，即刻睇睇！

詳細睇：https://bit.ly/2S627W2



【Wilson Audio Sasha DAW 加大容積強化低音】

Wilson Audio是美國喇叭名牌，創辦人Dave Wilson於80年代設計出經典型號WATT，以細緻音色而備受音響迷推崇，成為該品牌的長青型號，可惜Dave Wilson不幸於上年逝世，但Wilson Audio卻沒有一蹶不振，反而推出最新喇叭Sasha DAW，外觀上與上一代的Sahsa大同少異，但其實在技術、用料及做工都有明顯改善……

詳細睇：https://bit.ly/2sxvORA