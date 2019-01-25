印度阿爺廚房　愛心大鑊飯

要數香港出色嘅飲食節目，一定唔少得《阿爺廚房》，因為鼎爺李家鼎嘅超凡廚藝，實在令人大開眼界。除咗鼎爺咁巴閉，印度亦有位72歲阿爺好出名，佢就係Narayana Reddy爺爺，呢位爺爺係一位著名Youtuber，2017年開設咗一個叫《Grandpa Kitchen》頻道，名副其實阿爺廚房。佢廚藝了得，經常煮出美味嘅「大鑊飯」，係咪好奇怪點解要煮「大鑊飯」？



個故事係咁嘅，原本Narayana Reddy個仔知道爸爸鍾意煮嘢食，希望佢可以有啲寄託，更萌起拍片放上網嘅念頭，後來Narayana Reddy爺爺就諗，既然要煮就唔好浪費，不如將啲美食送去畀孤兒院嘅細路仔啦，等佢哋可以食好啲。就係咁，呢餐「大鑊飯」一星期兩次，食物由印度薄餅、炸春卷到魚蝦蟹都有，而每次拍片前問下啲細路想食咩，就算自己唔識整，都努力去嘗試，希望班細路食得開開心心。後來亦因為拍片出咗名，為Narayana Reddy帶來可觀收入，可能真係善有善報都唔定啦！



Grandpa Kitchen頻道：https://bit.ly/2RP90vB