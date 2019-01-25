三界五行：時移世易　傳統風俗變笑話

春節是中國最重要的節日，古時農業社會，進入農曆十二月就充滿節日氣氛，之所以稱為臘月，是因為上至天子，下至庶民，都努力在冰天雪地打獵，用獵物祭祀過神明和祖先，然後再和親朋戚友分享，一部分獵物臘乾後，留待慶祝春節之用。古代的人認為農曆十二月，所有神明，上至玉皇大帝，下至土地，甚至門神、灶神、廁神、路神……真的是舉頭三尺有神明，滿天神佛，都會到凡間巡視。直至今時今日，挨年近晚，食臘味、大掃除、拜神等，幾千年前的習俗一直延續至今。



不過，時移世易，很多古老的傳統風俗已經式微，很簡單，如今已經沒有打獵了，尤其是在香港，傷害野生動物是違法行為。



古時，由農曆十二月開始，所有人都語貴吉祥，甚麼「死、亡、病、苦、痛、破、貧、窮、衰、弱……」這些負面字眼，一律成為禁忌。為免有些小朋友不識好歹，口沒遮攔，甚至有些調皮搗蛋，哪壺不開提哪壺，不許他們說的，他們偏要說，盡顯反叛的天性，於是有人發明了「百無禁忌，大吉大利」或「童言無忌」的講法，以求把這些不吉利說話帶來的負面影響降到最低。很久很久以前，農村小朋友的媽媽、嫲嫲或婆婆，會拿張草紙，把小朋友的嘴巴當屁股來揩抹，口中念念有詞：「有怪莫怪，細路哥唔識世界，若有胡言亂語，就當是放屁好了。」現在你聽了，就當是笑話，但這是千真萬確曾經發生過的。



方向宇