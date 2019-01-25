刺身配開胃番茄醬 變多士小食
2019年01月25日 15:00
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北海道帶子配吞拿魚海膽他他、熊本番茄醬吐司：新鮮嫩滑的刺身放在香脆多士上，再加酸酸甜甜的番茄醬沙律，作餐前小食相當不錯。（郭凱敏攝）
農曆新年，有不少親友來拜年或聚會，當然要準備好美食招待，除傳統賀年中菜，也可以搞搞新意思，年輕人最喜歡日本菜或西餐，銅鑼灣一間高級日本餐廳行政總廚陳俊傑師傅，就教大家一款融合西日風格的北海道帶子配吞拿魚海膽他他、熊本番茄醬吐司。
刺身級的帶子和肥美的吞拿魚簡單切粒，傳統會配芥末豉油，陳師傅就以鮮甜的熊本番茄沙律醬來代替。「番茄加點醋和沙律醬，酸甜開胃，配刺身最好。」為方便進食，放在經烤焗的小多士上，再加上配料和海膽，的骰小巧又精緻，賣相好又美味，親友一定讚你叻豬！
材料：
北海道帶子 4粒
吞拿魚 80克
海膽 6O克
芝麻 少許
麵包 2片
水菜 20克
熊本番茄 半個
洋葱 3O克
醋 10毫升
沙律醬 60克
醬油 少許
胡椒 少許
牛油 少許
做法：
1.先利用圓形模將多士吸出圓形，搽牛油後壓平，以攝氏180度焗3分鐘。
2.吞拿魚和洋葱切碎後，加入醬油拌勻。帶子切粒，備用。
3.番茄去皮切粒隔汁，加醋、沙律醬和胡椒混合。
4.多士上放帶子粒、洋葱吞拿魚、熊本沙律醬、水菜、海膽和芝麻。