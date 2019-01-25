刺身配開胃番茄醬　變多士小食

農曆新年，有不少親友來拜年或聚會，當然要準備好美食招待，除傳統賀年中菜，也可以搞搞新意思，年輕人最喜歡日本菜或西餐，銅鑼灣一間高級日本餐廳行政總廚陳俊傑師傅，就教大家一款融合西日風格的北海道帶子配吞拿魚海膽他他、熊本番茄醬吐司。



刺身級的帶子和肥美的吞拿魚簡單切粒，傳統會配芥末豉油，陳師傅就以鮮甜的熊本番茄沙律醬來代替。「番茄加點醋和沙律醬，酸甜開胃，配刺身最好。」為方便進食，放在經烤焗的小多士上，再加上配料和海膽，的骰小巧又精緻，賣相好又美味，親友一定讚你叻豬！



材料：

北海道帶子 4粒

吞拿魚 80克

海膽 6O克

芝麻 少許

麵包 2片

水菜 20克

熊本番茄 半個

洋葱 3O克

醋 10毫升

沙律醬 60克

醬油 少許

胡椒 少許

牛油 少許



做法：

1.先利用圓形模將多士吸出圓形，搽牛油後壓平，以攝氏180度焗3分鐘。

2.吞拿魚和洋葱切碎後，加入醬油拌勻。帶子切粒，備用。

3.番茄去皮切粒隔汁，加醋、沙律醬和胡椒混合。

4.多士上放帶子粒、洋葱吞拿魚、熊本沙律醬、水菜、海膽和芝麻。