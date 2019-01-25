tout à coup x 香港群貓會「#LoveAndHug」慈善企劃

tout à coup 的副線tàc line以品牌原創角色CAKE CAT的圖案作主要設計，一直深受愛貓人士的歡迎。品牌於去年首次邀請香港群貓會合作，舉辦 「#LoveCatLoveAdopt」慈善企劃，支持及宣傳「領養不棄養」的信息，反應熱烈。



來到2019年，雙方再次合作舉辦「#LoveAndHug」慈善活動，並請來香港群貓會其中4隻待領養的貓咪「鄔大頭」、「薑Pringles」、「陳層叠」及「馮胤基」拍攝了一輯宣傳照，用於社交平台上來宣傳這次慈善活動。另外，tout à coup更特別為這次活動推出了與香港群貓會合作的「#LoveAndHug」系列。系列以品牌的副線tàc line原創角色CAKE CAT的圖案設計出可愛搞鬼的圓領毛衣、圓領衞衣、TOTE BAG、攬枕連毛氈及小貓頭套等單品，定必令愛貓人士愛不惜手。



於即日至2月28日期間，tout à coup會透過以下途徑捐款予香港群貓會，愛貓人士快快來出一分力：



1. tout à coup每賣出一件tout à coup x 香港群貓會tàc line 「#LoveAndHug」單品，便會捐出HK$50予香港群貓會；

2. 愛貓人士可用其Facebook個人帳號分享於tout à coup Facebook專頁内的短片貼文，每一個Facebook帳戶分享一次，tout à coup將會捐出HK$20予香港群貓會；

3. 另外，愛貓人士亦可以用其Instagram個人帳號上載一張與貓貓的合照，並加上hashtag「#LoveAndHugProject 、@toutacouphk及 @catsocietyhk」，每一個Instagram帳戶上載與貓貓的合照連以上指定hashtags，tout à coup亦會捐出HK$20予香港群貓會。