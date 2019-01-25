營事檔案：雜莓牛奶奇亞籽燕麥　醒神早餐

正所謂「一日之計在於晨」，飲食方面，有營早餐是非常重要，讓我們充滿活力地開始新一天。香港打工族早上時間匆忙，早餐不外乎三文治或快餐店全餐，所以今次的主題便是開胃醒神的早餐。



【豐富膳食纖維】

這道早餐有港人熱烈追捧的「Superfood」──奇亞籽和牛奶。奇亞籽又名奇異籽，是鼠尾草的種子，含有豐富蛋白質及膳食纖維，膳食纖維可促進腸道蠕動，有助預防便秘。奇亞籽吸水後會脹大，表面會出現一層半透明的纖維，容易令人產生飽肚感，因此很多減重人士都喜愛食用，不過腸胃較弱、消化不良人士，進食後可能會造成腸胃不適。牛奶富有蛋白質、維他命A、B、D和鈣質等營養，鈣質是維持骨骼健康的要素，而維他命D則有助鈣質吸收。



藍莓和士多啤梨都含有豐富抗氧化成分，藍莓有花青素，士多啤梨則有花色苷，都可有助抗衰老。將藍莓和士多啤梨加入這個牛奶燕麥中，可提供天然果糖，代替其他添加糖，更為有益健康。



【雜莓牛奶奇亞籽燕麥】

材料：

士多啤梨 4粒

藍莓 半杯

奇亞籽 2茶匙

燕麥 半碗

牛奶 1杯



做法：

1.先將草莓及藍莓洗乾淨，而草莓要去蒂、切片。

2.將牛奶加入燕麥。

3.最後將草莓片、藍莓及奇亞籽混入牛奶燕麥中，即可。



吳耀芬（Kathy）認可營養師（香港營養師學會）

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂收身。