本日日本：想住得型又住得平　去淺草啦

今時今日，去旅行入住酒店旅館，絕對唔係瞓覺過夜咁簡單，仲要住得型，方便打卡！當然，唔太貴就更加好，慳番啲錢去Shopping好過啦！在今年2月及3月，淺草將會有兩間全新Hostel登場，滿足大家想住得型又住得平的願望！



一般人覺得，淺草區是一個老區，不過，這種帶點庶民的老舊味，正是文青最愛！大概看準這一點，青年旅店MUSTARD HOTEL便在今年上半年一口氣在淺草開設兩間新旅店，其中MUSTARD HOTEL ASAKUSA 1將會在2月1日正式開幕，成為繼涉谷店後，同系列旅店的第二家。接着在4月下旬，MUSTARD HOTEL ASAKUSA 2亦會登場！



淺草1號店 簡約風味

距離淺草站5分鐘內步程的MUSTARD HOTEL ASAKUSA 1，位置極佳，非常方便。新旅店由GERNERAL DESIGN操刀，內裏裝潢以木質主調，充滿簡約風味。



旅店為8層樓建築，共有128個床位，都是宿舍房型(住宿費用：3,500日圓起)。2樓及3樓為公用浴場，採用天然礦石，並引進人工溫泉「光明神神溫泉」及桑拿室，旅客可以盡情享受浸泡之樂。1樓為麵包店「GARDEN HOUSE CRAFTS」，住客可在此享用熱狗及咖啡作早餐。旅店內亦附設紅酒Bar，販售有機紅酒，即使沒有住宿，也能在此放鬆喝一杯。



「マスタードホテル 淺草 1（MUSTARD HOTEL ASAKUSA 1）」

地址：東京都台東區雷門2-13-1

開幕日期：2019年2月1日

網頁：https://mustardhotel.com/



淺草2號店 房類眾多

將於4月登場的淺草2號店，位於距淺草站及淺草寺5分鐘步程的花川戸，其中3至4樓為宿舍類型，5至8樓則是雙人房和家庭類型（最多可容納6人），共有46間獨立房間（16間單人房） / 26間雙人房/ 4間家庭）和36張宿舍床位，因此可以滿足各種旅客的需求。