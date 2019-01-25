G-SHOCK MR-G x 曹星如　「重」錘出擊

G-SHOCK旗艦系列MR-G近年先後邀請不同日本大師聯乘，推出日本傳統工藝裝飾腕錶。最近品牌推出另一限量工藝傑作MRG-G2000RJ-2A 「重力丸 JYURYOKUMARU」，品牌更特別邀請本地拳擊界神奇小子曹星如合作，演繹這款「重」量級腕錶。



MRG-G2000RJ-2A的防震全金屬錶身靈感來自日本刀重力丸，並且由日本刀匠上山輝平（Teruhira Kamiyama）精心打造，刀匠更在其錶背刻上「重力」二字，以傳達正宗日本工藝對細節的重視。腕錶採用全新DURA氟化橡膠錶帶（Dura Soft Fluoro-Rubber Band）設計，為手腕提供高耐用性和舒適的柔軟感。錶圈選用Cobarion及深紫色的AIP技術處理，呈現出深紫色的錶圈。錶帶扣由鈦金屬加工而成，並飾以傳統的日本毘沙門亀甲 （Bishamon Kikko）圖案。新錶採用Casio及NejiLaw共同開發全新「永不鬆脫的螺絲」，連接世界首款「L/R-ΔLoc」（發音為「L-R Delta Lock」）。基於 L / R螺栓，兩個螺絲母鎖定在一起並向相反方向旋轉，防止手錶因震動而鬆脫，提高腕錶抗震功能。



腕錶全球限量發行200隻，其中限量100隻配有特別包裝，附有一把由刀匠上山輝平親手製作及刻有簽名的開信刀，並配有日本刀匠會的認證書。