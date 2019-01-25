Tt電競耳機　變色定位準

耳機是電競比賽的重要「武器」，事關聲音定位、互傳訊息都靠佢。新到港的Tt CRONOS Riing RGB 7.1便專為電競而設，搭載了50mm釹磁鐵驅動單元，比一般40mm單元大 56%，聲音在推動時不容易失真，能準確傳遞中、高頻率。打機時清楚聽見每聲槍響，並從腳步聲辨別周遭敵人位置，殺敵勝人千里！



為了提升舒適度，耳機採用了傾斜式設計，同時頭帶可調整長短，佩戴時校至最適合位置，頭部壓力自然大大減低。耳罩則混合了高柔軟度海綿及透氣性網布，透氣度高，長期作戰都唔焗汗！耳機另一賣點是內置LED特效燈光，提供1,680萬RGB色彩及8組發光效果，打機型到噴汁！



耳機個人化選項還包括聲音頻率、EQ等化器、聲音明亮度、重低音、語音清晰度及環繞音效等，而麥克風也提供音量調整、頻率與特殊音效等設定，方便玩家打造最貼身的音域效果。



耳機現已上市，僅售六百多港元，比同級電競耳機划算，預算有限不妨考慮。