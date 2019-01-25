「魚」意吉祥　逾千金魚千個頭

歌都有得唱：「兩條金魚兩個頭 四隻眼睛游游游」若然有逾千條金魚祝大家如「魚」得水、「魚」樂無窮，是不是好幸福？



金魚素有財富與幸福的美好寓意，黃埔天地於豬年特別送上以「金魚」為主題的布置，大家可在位於時尚坊的「如意吉祥金魚宮」內，觀賞巨型魚缸內的逾千條活金魚，包括外形具王者風範的「獅頭」、頭部尖小但垂腹豐滿的「遍地金」，以及在江蘇非常有名的「十二紅龍晴蝶尾」等，每條的花紋都別具特色，必定叫愛魚之人大飽眼福。睇魚後就要到金魚宮旁的「珊瑚觀賞廊」及「金魚桃花源」打卡，游走在珊瑚和水草之間，沾一身財氣。



另外，商場在1月26至27日、2月2至3日期間更會舉辦魚樂無窮新年市集，除了有多間售賣賀年用品的攤檔可以輕鬆辦年貨外，場內亦設3大經典攤位遊戲，包括老少咸宜的撈金魚、緊張刺激的吊氣球及考眼界的射槍遊戲，只要在商場消費滿指定金額即可參加！



黃埔天地「如意吉祥」新春裝飾詳情

日期：即日至2月19日

時間：10:00am-10:00pm

地點：黃埔天地黃埔號、聚寶坊、時尚坊、家居庭及享膳坊