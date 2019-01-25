「打的」族必睇！新的士　好Cute慳

為迎接2020年東京奧運會，日本豐田（Toyota）推出全新石油氣混能的士。現香港市場亦緊隨其後，引入這款既Cute又慳「氣」的環保節能的士。據知暫時不到20輛在街道行走，嚟緊相信會愈來愈多，打的一族想知新的士有乜特別？



必知2：混能更環保

全新豐田Comfort Hybrid的士，搭載LPG燃料鎳氫電池混合動力系統，據廠方公布，每公升氣可行駛約19.4km。不單止較1,500c.c.純石油氣的士，慳近一半石油氣，氮氧化物(NOx)排放亦減少一半，有助改善空氣質素，的士司機亦慳到荷包。



必知2：車廂更寬敞舒適

2,740mm長軸距，提供特長腿部空間。加上，車廂高度1,370mm，成就達230 mm的頭頂空間，帶來更舒適的乘坐空間，尤其是後排。



必知3：上落更方便

左後車門為自動趟門，車門打開後進出口闊度720mm，加上335mm低離地距、平整地台及後排進出口(包括門邊、車廂頂和前排椅背)設有大型扶手，並標準配備裝拆式斜台可供輪椅直接進出，無論3歲到80歲乘客，孕婦或輪椅使用者，出車廂更見方便。