【告別平成】N年挑戰！人氣童星去咗邊？（女星篇）

日劇世界中，除了俊男美女外，就連一班童星也不可忽略，事關他們除了分分鐘成為收視保證外，長大後亦隨時成為大明星！這次我們便盤點了那些年出道的知名女童星，當中有的繼續在演藝圈發光發亮、讓人驚艷；亦有發展未如人意、偶像光芒不再的……反差絕對比「10年挑戰」來得震撼！



童顏阿媽 安達祐實

90年代有睇日劇的，肯定會記得安達祐實這個名字吧！於1981年出生的安達，早於2歲時已經以育兒雜誌的模特兒出道，之後開始當童星並活躍於廣告界，於1991年憑拍攝House食品的咖喱廣告而受到注目，廣告中的一句「材料好大件」更成了流行語。

不過要數最爆紅代表作，則是1994年主演電視劇《沒有家的孩子》，雖然只得十多歲，但憑着超乎想像的老練演技（實情她已出道多年喇）成為觀眾焦點，該劇收視最高更創下37.2%的紀錄。不過之後安達沒有太多的代表作，再度掀起話題的，要數於17歲時推出水着寫真，及於2014年主演有大膽露胸及激情戲份的電影《花宵道中》。現時她仍經常於日劇中演出，但都是擔任配角或單元劇主角為主。



神田歸來 志田未來

另一位香港觀眾熟悉的童星，則是於1993年出身的志田未來。早於2000年開始童星活動，成名作是2005年播放的《女王教室》，故事講志田跟由天海祐希飾演的冷酷魔鬼教師周旋，於日本錄得最高平均收視率25.3%，香港播映時也成了話題，也令志田成為了街知巷聞的童星。之後於2006年主演的《14歲媽媽》，講述未成年產子的敏感題材，進一步推高了志田的人氣。

但之後志田在事業上沒有更進一步的發展，較難忘的是為人氣動畫《借東西的小矮人》及《風起了》當配音。有趣的是，志田參演了今季日劇《派遣占卜師Ataru》，其飾演的角色名為神田和實，跟《女王的教室》的神田和美只差了一隻字，原來兩套劇都出自編劇遊川和彥之手，而他更謂新角色是以神田和美14年後的模樣來寫，《女》劇粉絲有冇興趣睇「續編」呢？



國民女兒 蘆田愛菜

今時今日要數日本最耀眼的童星，不作他選，肯定係2004年出生的蘆田愛菜！雖然只得14歲，其履歷卻勁得驚人，於3歲已加入藝能界，2009年以童星出道，2010年出演日劇《Mother》飾演被母親虐待的女兒，獲得多項新人獎項。2011年於300人試鏡中脫穎而出，於NHK大河劇《江～公主們的戰國～》飾演宮澤里惠的年幼時期。於2011年更主演日劇《再見我們的幼兒園》，創下日劇史上最年少主演的紀錄，同年4月參演日劇《契爸唔易做》亦成為了黃金時段最年少主演。之後還有「史上最年少清談綜藝節目主持」、「紅白最年少出場紀錄」及「史上最年少晨間劇旁白員」等光環。

不過最恐怖的是，蘆田讀書同樣叻到暈，於2017年考入了被多間名校取錄，最後挑選了可包容她演藝工作的慶應義塾中等部，親身示範何謂事業學業兩全其美，難怪獲得「國民女兒」的稱號。



影后級數 井上真央

注目童星不得不提的，還有「杉菜」井上真央。於1987年出生的她，5歲開始展開了童星事業，1992年的日劇《真夏的刑事》成為了她的出道作，並Keep住有廣告演出。直到1999年憑拍攝午間劇場《Kids War》系列，於戲中飾演充滿正義感的少女今井茜開始備受注目。雖然於2004年為了專注學業而暫停了演藝工作，但翌年復出主演《花樣男子》，即憑演活了女主角杉菜而爆紅，並分別於2007年及2008年拍攝編篇及電影版，《花》亦成為了人氣系列。

之後井上繼續成為劇集女主角，於2011年憑電影《八日目之蟬》奪得第35屆日本電影學院獎最佳女主角，於2015年更出演NHK大河劇場《花燃》，實力備受肯定。不過大家最關心的，還是她與《花》劇男主角松本潤的拍拖傳聞，雖然一直盛傳會結婚，多來年卻依然是只聞樓梯聲響。



曾經璀璨 鈴木杏

講起童星，香港觀眾一定會想起同樣於1987年出生的鈴木杏吧！早於小學生時代已從事演藝工作，首部參演日劇係1995年的《Miss Diamond》，之後於1997年日劇《青鳥》中飾演町村誌織而開始備受注目。而2001年更於《金田一少年事件簿》（第2季）中擔任女主角七瀨美雪。電影方面亦有叫好收座的作品，包括於2004年跟蒼井優合演的《花與愛麗斯》，還有於2005年跟周杰倫飾演情侶的《頭文字D》，加上曾是一代寶礦力女郎，在港台都有甚高知名度。不過長大了的鈴木似乎失了年輕時的嬌俏可愛，雖然仍經常有日劇演出，但都大多是配角。

