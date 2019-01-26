街市學堂之士多啤梨品種多　最緊要浸乾淨

1月是摘士多啤梨的旺季，當中又以日本品種最受歡迎，皆因特別大粒和清甜。然而，早前台灣驗出日本福岡與熊本的士多啤梨農藥超標，最高更超標達97倍，令一眾士多啤梨迷失望不已。其實士多啤梨雖然營養豐富，維他命C含量甚至是蘋果10倍，另外還蘊含鈣、磷、鐵等礦物質，以及果糖、蔗糖、檸檬酸、蘋果酸、水楊酸、胺基酸等，有助增強抵抗力，不過食之前一定要徹底清洗乾淨，生果檔店員教路，首先要用清水洗淨，再用鹽水浸5至10分鐘，之後再沖走鹽水，基本上就可以放心食用，以後洗士多啤梨記得不要偷懶。



與其他水果不同，平時食生果我們多吃果實，但布滿士多啤梨的小黑點才是果實，所以平時吃的是花托，可見士多啤梨獨一無二。品種方面，最常見的通常來自日本和韓國，另外也有內地、美國、新西蘭的出品，當中以日本士多啤梨品種最多，體積最大之餘質素也最上乘，較常見的就有福岡甜王、熊本熊（閃亮香）與露之出滴、奈良古都華，而佐賀呈白色的淡雪和白寶石更加罕見，平均每粒也要HK$30以上。



