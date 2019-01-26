叛逆街頭風　PUMA x SANKUANZ

由中國設計師上官（Shangguan Zhe）所主理的時裝品牌SANKUANZ，2008年成立至今人氣一直有增無減，隨着品牌從上海時裝周轉戰倫敦時裝周及巴黎時裝周，知名度更冠絕新世代中國設計師。今季，著名運動品牌PUMA亦向這位2015年曾入圍LVMH Prize的新銳時裝設計師揮手，合作打造出一系列將當代藝術及復古運動結合的潮流服飾。



PUMA x SANKUANZ服飾系列融合了功能性、復古主義及現代風格，如：服飾上的圖案字體就啟發自Techno電子音樂，印花設計就以科技物料去呈現復古格調，配合各款刺繡及滾邊細節，將衝突感與反叛個性注入系列。鞋款方面就分別有Cali、CELL Endura及RS-X三個鞋款登場，當中Cali採用絨面革及皮革打造出清新配色，鞋頭及鞋底特別加厚並以模壓橡膠製成，鞋踭及鞋墊分別有「SANKUANZ」字樣及主題印花圖案；CELL Endura及RS-X則同樣以螢光色塊及反光物料打造出線條突出的外觀輪廓，並分別於中底配上CELL及RS（Running System）緩震技術，將運動機能與復古風格完美結合。