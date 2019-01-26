三界五行：利是𢭃來原來係咁嚟……

農曆新年期間，人們最喜歡講，又最鍾意聽的是「恭喜發財」，但這四個字還有下文──就是「利是𢭃來」，接受「恭喜發財」祝福的人，在新的一年是否發財是未知之數，但恭喜別人發財的人就即時發財，收到利是，不論多少，都算是發了新年財，效果立竿見影。



利是原形是利市，三千多年前，《易經》已有這個卦詞：「為近利，市三倍」（很快就獲利三倍），這就是成語「利市三倍」的典故。《水滸傳》第六回，花和尚魯智深這樣說：「見洒家是個和尚，他道不利市，吐了一唾……」（見我是個和尚，他就吐口水，說我不吉利）。



利市本來是生意經，後來寫作利事，有利事情進行，是廣義的祝福。又俗寫為利是，粵語把利轉音為「勵」，有鼓勵和勉勵的意思。



粵語「𢭃」有收取的意思，例如𢭃人工，就是收取工資。𢭃利是，就是收取紅包。現代人把利是與壓歲錢混為一談。其實，壓歲錢古時是長輩在除夕夜，明裏或暗裏，給家中的兒孫用來避禍。利是則不同，除了過年𢭃利是，平日也可以𢭃利是，例如，結婚時，新娘姊妹團收取的開門利是；給做媒的媒人利是……



壓歲錢是近代的講法，古時原來叫做壓祟錢，這個「祟」就是鬼鬼祟祟的祟，也即是年祟。古人相信，每逢歲晚之際，這個叫年祟的鬼怪，便會偷偷地進入民居，奪取小孩子的魂魄……（待續）



方向宇