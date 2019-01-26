萬人迷Peppa Pig　新春Look拜年

係小朋友都愛的Peppa Pig，受歡迎程度直逼一眾阿爸愛高達般堅貞！既然是豬年，Peppa Pig拖着一眾親朋好友登陸奧海城及荃新天地，小粉絲們又怎可以錯過？



先講奧海城的「Peppa Pig新春開運遊樂園」5大打卡位，包括閃爍璀璨的LED燈組成的煙花布景、寓意順風順水的5米高開運風車、載滿金幣、糖果及元寶的巨型全盒、DIY大型福袋磁石牆以及鼓動舞獅區。而Peppa一家和其好友亦已換上中式賀年服裝，游走於樂園的角落，等待大家來自拍。



至於荃新天地則以「Peppa Pig豬年行大運」為題，將現場打造成喜慶十足的桃花園林，場內除了有象徵金玉滿堂的黃金大宅畀你呃Like，大小朋友更可坐上步步高陞熱氣球，與Peppa一家合影「豚」「豚」圓圓全家福。粉絲如要集郵，則不要忘記旁邊仲有正在欣賞舞獅表演的George和Peppa。另外，同場更有一條18米長金龍，沿金龍走一圈，添福又添壽。行完大運，各位小豬迷更可於期間限定店辦年貨，搶購至新Peppa產品，開心過肥年。值得一提，萬眾期待的Peppa Pig將於今個周末率先於奧海城同大家拜個早年，期後於2月4日（年三十）又會驚喜現身於荃新天地，粉絲切勿錯過！



奧海城「Peppa Pig 新春開運遊樂園」

日期︰即日至2月19日

時間︰12:00nn-9:00pm

地點︰奧海城2期地下主題中庭



荃新天地「Peppa Pig 豬年行大運」

日期︰即日至2月19日

時間：10:00am-10:00pm

地點：荃新天地1期及2期中庭