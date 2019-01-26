【Food Stop】之認清日本米　愈食愈有米

無見一個星期，大家有無掛住我「美食婷」呢？為咗加深各位對我的了解，我決定公開一個秘密，就係我同好多後生仔一樣都好鍾意睇戲同去日本旅行，所以咪買唔到樓囉！不過我份人勝在夠樂觀，趁着農曆新年就快到，一於分享下我對日本米的研究，順便祝大家豬年愈來愈有米！



日本米特別好食眾所周知，原因好簡單，因為日本人連種米都認真過人，幾千年來不斷改良種米方法，時至今日白米品種已超過500種，最為人熟悉當然是有「飯桌上的珍珠」美譽的「越光米」。「越光米」的栽種面積佔總體水稻品種逾38%，自1979年開始年年第一，雖然山形縣、富山縣、石川縣等臨海地方都有種植，但最優質必定首推新潟縣漁沼的出品。漁沼位處豪雪地區，水質蘊含豐富礦物質，再加上盆地地形溫差明顯，種出來的「越光米」已連續半世紀成為特A級的白米。



除了「越光米」之外，北海道的「夢美人」同樣備受推崇，由當地農民精心研究了11年再改良而成的「夢美人」米粒飽滿、黏度與軟硬度適中，被視為北海道米業最上等的米種，亦連續多年獲日本穀物檢定協會評為特A級，再加對外出產量有限，所以特別矜貴。



與「夢美人」相反，來自岐阜縣的「龍之瞳」名字就顯得相當男性化。這種米有「奇跡之米」的稱號，是日本近年最受矚目的品種之一，由於採用獨特的方法培育，因此米粒比「越光米」大1.5倍，只有特選的農家才有資格種植。



講到大粒，不得不提長野縣的「神授米」。顧名思義，「神授」就是上天所賜的意思，話說静岡縣藤枝市的米農松下明弘先生在「越光米」的農田裏發現了比普通米大3倍的胚芽，於是花了7年時間培植，在完全不使用有機肥料，只靠土壤的天然養分下成功種出這個米種，現時除了松下先生之外，全日本僅得3個人有資格種植「神授米」。