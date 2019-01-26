懷舊賀年市集　重拾港式情懷

想感受舊香港的過年氣氛，今個豬年就到德福廣場回味這份懷舊的港式情懷吧！



在商場一期的「至『紅』港式情懷」新春裝置，大家可找到多個懷舊布置，既可走上舊戲院場境內的磅重機，又可以在舊式影樓內任意「穿」上巨型換衫紙公仔，把滿載回憶的童年玩意重現眼前！而在「豬籠入水」趣拍區內，有10隻寓意「十豚十美」的豬仔錢罌列陣，無論是青花瓷、婚嫁紅雙囍、萬壽無疆瓷碗花紋都散發着新春色彩。想辦年貨，就要逛逛場內的紅噹噹的新年市集，在多個特色賀年攤檔中選好物，老婆餅、雞仔餅、煎堆仔及瓜子等都應有盡有。



想了解更多70年代的賀年家品，就要到商場二期細看「懷舊新春展覽」。這個由商場及本地塑膠用品製造商紅A合辦的展覽，把當年的經典產品再次呈現在大家眼前，如膠揮春、復刻版新年全盒、原版紅膠豬仔錢罌、天花水晶吊燈及太空喼等，從而讓年輕人認識一番。另外，只要在二期的許願亭即場捐款，就可寫上願望並掛上許願亭，期望新一年幸福安康。



離開前，別錯過把經典膠豬仔錢罌「領養」回家的機會；商場現時推出300隻由香港老字號錦興瓷器製造的紅膠豬仔錢罌，只係幾十蚊就可為這絕版玩意親手提名，並在新春期間於商場內展出，過年後就可把豬仔帶回家。



德福廣場「至『紅』港式情懷」新春裝置

日期：即日至2月19日

時間：11:00am - 9:00pm

地點： 九龍灣德福廣場一期中央展場



德福廣場「懷舊新春展覽」

日期：即日至2月19日

時間：11:00am - 9:00pm

地點: 九龍灣德福廣場二期中庭