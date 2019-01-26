順Phone快遞：震驚13億人！Meizu全球首創「無孔」手機

年度手機界盛事、MWC世界行動通訊大會將於下月舉行，今年預料會有多部大作面世，但估唔到先拔頭籌的是國內廠商。說的是Meizu，他們剛剛發表了年度頭炮zero，號稱是「全球第1款真無孔全無線智能手機」，標榜無縫、無開孔、無實體按鍵，拎出來就像一塊玻璃板，肉眼看只有5.99吋AMOLED屏幕及ONE PIECE Unibody陶瓷機身，先唔好理日後點樣維修，但全機簡約流麗到咁，呢次個Fo佢成功搶到！



為了無孔，手機用了多個嶄新技術取代傳統設計，例如以mSound 2.0發聲屏幕代替聽筒；以虛擬側壓按鍵代替電源及音量按鍵；以eSIM取代實體卡槽；以屏下指紋當作指紋鎖等等。由於它連電源插口都飛走埋，所以只支援無線充電，幸好功率高達18W，比iPhone的7.5W還要高，配合專屬叉座就能快速充電。手機暫時未有詳細規格，發售日期也受國內的「空中發卡」情況影響，但官方指或會以其他方式讓機迷獲得這部手機，究竟用咩方式，就惟有等官方進一步公布了！



LG V40行貨終到港 遲賣原因係…

LG V40 ThinQ去年已經有韓版水貨，仲一度熱賣到斷晒市，但因乜解究遲遲未有行貨呢？據知是要搞掂個雙卡插槽喎！幸好遲到好過無到，行貨終於正式開售，想知詳情，自己入去傳送門睇睇！

https://bit.ly/2sIVIBV



果粉撲入IKEA買電線？

最近IKEA多咗唔少「果粉」行，唔係買傢俬，而係為撲IKEA條布面Lightning線！呢條線唔止取得Apple MFi認證，仲要又平又長，依家官網未上架，要買就要到門市，至於買唔買到就睇閣下彩數了！

https://bit.ly/2sKh5TB