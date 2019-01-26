城市遊　尋找回憶　一樣好玩

在香港啟德機場仍運作的年代，飛機從北向南降落，航道必經九龍城一帶，而飛機低飛時更會見到「格仔山」，其實這個名為樂富配水庫休憩花園的小山丘是一片大草地，天朗氣清的日子可以眺望南方的港島區一帶風景。在1998年前「格仔山」向西南方的山坡設有航空通訊塔，這座航空通訊塔塗上紅白格仔，是為引導飛機進入降落航道之用，直到啟德機場關閉後通訊塔才停用，而紅白格仔亦隨着時間過去和風雨洗擦而腿色。



想前往這個地方，先從港鐵樂富站B出口前走，經過了樂富遊樂場往聯合道左轉北行，經過了樂富邨再走約800米後，便會到達富安街樂富公園指示牌了。從富安街上斜往「格仔山」，先經過「長命斜」，雖然沿路上斜有點吃力，但只要緩步而行，不到15分鐘便能走到平地了。「格仔山」其實是樂富配水庫休憩花園，所以沿途會見到建於1960藍色閘門的水務署設施，從外形與白牆上的HKWW 1960字款中都可感受到陳年味道。繼續向前不到5分鐘便會見到樂富配水庫休憩花園，首先大家應該先大大力深呼吸，位於樂富同九龍塘地面一帶人多車多，要新鮮空氣只限於此。花園內是一大片平坦草地，不少遊人愛到這兒散步，拍攝當日更有遊人在「耍劍」。而為安全起見花園全被鐵網包圍，以免遊人走到山坡上。



離開「格仔山」沿聯合道往九龍城方走，經過了延文禮士道後可見「石屋家園」，這個屬於3級歷史建築物石屋，是在1945-1949年間建於何家村上，屬當年侯王廟新村僅存的建築物。經活化後現時由非牟利機構管理，而園內設有以「懷舊冰室」為主題的餐廳，所以吸引到了不少年輕一族到來。在石屋家園對面的九龍城侯王古廟亦是重要景點，侯王古廟在2014年被列為法定古蹟後，吸引到不少本地及海外遊客到來參觀。根據廟內的陳設估計侯王廟約於雍正八年即（1730年）或之前建成，至今已有2百多年歷史，每到農曆年前後都會有不少善信前往參拜，特別是農曆年前有不少善信前往上香還神。侯王古廟建築於美東邨旁高台上，廟宇由多個部分組成，包括正殿、偏殿及花園等。正殿供奉侯王、觀音及諸仙，側邊有小花園，廟頂及廟內皆飾有精美的石灣陶塑。偏殿的羅漢堂供奉三寶佛、十八羅漢及太歲。廟側涼亭內有一筆「鵞」字非常特別，吸引到不少遊人到此拍照。