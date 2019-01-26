本日日本：「早櫻」河津櫻　提早登場

距離櫻花季愈來愈近，日本各大天氣網站都紛紛推出櫻花預想，不過一般都是以染井吉野櫻為主，其實櫻花種類眾多，其中河津櫻也值得一看。河津櫻不但花型大，花色更是美麗的粉紅色，而且這種櫻花屬早開型，花期更可長達一個月，想提早賞櫻的朋友，河津櫻是不想的選擇。



熊本縣 提早開花

位於熊本縣天草市的本渡町十萬山公園，近日河津櫻已經開花。十萬山公園種植約230棵河津櫻及染井吉野櫻，根據公園的管理人員表示，去年河津櫻要到3月初才開至5分咲，今年因為氣溫變暖，比去年早了足足1個月開花。



伊豆半島 2月中登場

說到河津櫻的觀賞，不少人第一時間便想起河津，河津位於伊豆半島，距東京大約2小時 40 分火車車程。早前東伊豆町稲取的農林技術研究所便作出河津櫻的開花預測，預計河津町將於2月14日開花，而南伊豆町則為2月15日，比去年早了約一星期。



每逢櫻花盛開時，河津町及南伊豆町都會舉辦「櫻花祭」，今年的舉行日期為2月10日至3月10日。這段時間到關東旅行的朋友，別錯過賞花的機會啊！