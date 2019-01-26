izzue首度進軍倫敦時裝周　下月發表19 F/W系列

於1984年首度舉辦的倫敦時裝周，雖然是四大時裝周入面歷史最短的一個（誕生順序為紐約、米蘭、巴黎、倫敦），但因為經常有不少新銳設計師選擇於此發表處女新作，所以驚喜度往往比另外三個時裝周更高。創立於1999年的本地時裝品牌izzue，亦特別選擇成立20周年這個大喜日子進軍倫敦時裝周，2月19日於當地舉辦2019年秋冬系列Fashion Show，除了於British Fashion Council官方場地發表男女裝系列之外，場內更會展出品牌與倫敦著名時裝學府Central Saint Martins聯手打造的別注系列，將izzue品牌理念及時裝創意徹底呈現。



除了即將登陸London Fashion Week之外，izzue多年來其實都與倫敦淵源甚深，英倫文化中的龐克風格及叛逆不羈精神亦一直影響着品牌設計，曾經以英國著名搖滾音樂家David Bowie為題推出別注系列，與擁有百年歷史的英國高級百貨公司Selfridges亦合作無間，曾攜手開設期間限定店並推出聯名滑板，雙方緊密關係維持至今（Selfridges網店亦有發售izzue單品）。此外，過往多年izzue亦邀請過無數英倫經典品牌聯名合作，當中包括：Underground、Dr.Martens、George Cox、Tricker's、Fred Perry、The Cambridge Satchel Company及Reebok等等，堪稱本地時裝界與英倫時裝界之間的重要橋樑。