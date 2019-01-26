新春爭住食　臘味蘿蔔糕

2019年01月26日 19:00
  • 東網電視
    更多新聞短片
    臘味不但可以提升蘿蔔糕的口感，亦可突出蘿蔔的清甜味道。(張錦昌攝)

    農曆新年各種應節糕點中，數傳統的臘味蘿蔔糕最受歡迎。今日便請來本地著名烹飪導師Rachel Yau，教大家自製手切的古早味蘿蔔糕，包保親朋好友個個爭住食。

    Rachel指，做法正宗的蘿蔔糕必備蝦米、瑤柱、臘腸及臘肉這4種材料。至於蘿蔔就以手切為絲，不能貪快用刨成絲，否則會破壞蘿蔔入口時的口感。此外，要臘味吃起來鮮香不會太過硬身，就要預先處理。以蝦米及瑤柱為例，就要洗淨後用水浸至軟水，再切粒備用。至於臘肉及臘腸就較為硬身，洗淨後要蒸至軟身後才能切粒。要帶起臘味的香味，必須起油鑊慢火炒出香味，可提升蘿蔔的甜味。

    場地提供：Fisher & Paykel Kitchen

    材料（2底分量）：
    白蘿蔔 900克
    瑤柱 4粒
    臘腸 半條
    臘肉 1/4條
    蝦米 20克
    白蘿蔔水 625克
    冰糖 20克
    油 1湯匙
    鹽 1湯匙
    雞粉 2茶匙
    粘米粉 380克
    粟粉 62克

    做法：
    1.白蘿蔔去皮切幼絲，加水及冰糖煮約8分鐘，隔起蘿蔔絲，並保留蘿蔔水。
    2.瑤柱浸軟撕成絲，蝦米浸軟切粒。臘肉及臘腸洗淨蒸至軟身後切粒。起油鑊炒瑤柱、蝦米、臘肉及臘腸。
    3.炒香臘味後加蘿蔔絲炒勻，用鹽及雞粉調味，加入蘿蔔水煮滾。
    4.熄火加粘米粉及粟粉撈勻，在蒸模中掃上一層油，注入蘿蔔漿，隔水蒸約1.5小時即成。