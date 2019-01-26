新春爭住食　臘味蘿蔔糕

農曆新年各種應節糕點中，數傳統的臘味蘿蔔糕最受歡迎。今日便請來本地著名烹飪導師Rachel Yau，教大家自製手切的古早味蘿蔔糕，包保親朋好友個個爭住食。



Rachel指，做法正宗的蘿蔔糕必備蝦米、瑤柱、臘腸及臘肉這4種材料。至於蘿蔔就以手切為絲，不能貪快用刨成絲，否則會破壞蘿蔔入口時的口感。此外，要臘味吃起來鮮香不會太過硬身，就要預先處理。以蝦米及瑤柱為例，就要洗淨後用水浸至軟水，再切粒備用。至於臘肉及臘腸就較為硬身，洗淨後要蒸至軟身後才能切粒。要帶起臘味的香味，必須起油鑊慢火炒出香味，可提升蘿蔔的甜味。



場地提供：Fisher & Paykel Kitchen



材料（2底分量）：

白蘿蔔 900克

瑤柱 4粒

臘腸 半條

臘肉 1/4條

蝦米 20克

白蘿蔔水 625克

冰糖 20克

油 1湯匙

鹽 1湯匙

雞粉 2茶匙

粘米粉 380克

粟粉 62克



做法：

1.白蘿蔔去皮切幼絲，加水及冰糖煮約8分鐘，隔起蘿蔔絲，並保留蘿蔔水。

2.瑤柱浸軟撕成絲，蝦米浸軟切粒。臘肉及臘腸洗淨蒸至軟身後切粒。起油鑊炒瑤柱、蝦米、臘肉及臘腸。

3.炒香臘味後加蘿蔔絲炒勻，用鹽及雞粉調味，加入蘿蔔水煮滾。

4.熄火加粘米粉及粟粉撈勻，在蒸模中掃上一層油，注入蘿蔔漿，隔水蒸約1.5小時即成。