FA版鬥將大武士　型舞三龍棍

如你是超合金迷最近都應該幾忙，剛將《無敵鋼人泰坦3》放入飾物櫃不久，超合金魂FULL ACTION系列的最新作《鬥將大武士》又已經推出市場了，這套1978年在日本播放的機械人動畫，是《長濱浪漫機械人三部作》的壓軸之作，描述主角龍崎一矢操縱着巨大機械人《大武士》，與侵略地球的巴姆星人決一死戰。今次FA版《鬥將大武士》承繼了該系列高可動性的賣點，而且雙龍劍、薙刀等武器極齊全，最型仔就是舞動三龍棍時的姿勢，真的有李小龍上身的氣勢。



如你有睇《鬥將大武士》的話，應該記得《大武士》的絕招《必殺 烈風正拳》，先用胸口的雙暴風雪，將敵人吹上高空，待跌落時再用直拳將對手擊毀。今次FA版就透過高度靈活的關節，能完全重現各種必殺技勇姿，特別加強了肩膊及腰部的可動性，雙肩能向胸前扭動接近90度，腰部更設有上下兩段關節，下段能作360度轉動，上段設有伸延式關節，令上身可向前或後可大幅度扭動，令擺出各種姿勢時更自然富動感，將之前超合金魂版本的生硬感一掃而空，就算放棄了變形結構都是值得，而且關節製作得很結實，就算擺出單腳站起姿勢，不用支架輔助，加上附設有胸甲配件，換上後就能重現原著中的《雙暴風雪》。